Dana Blue geopereerd – één jaar revalidatie

Maikel van der Vleuten heeft in een uitgebreid interview met het Eindhovens Dagblad verteld dat Dana Blue (v. Mr Blue) afgelopen donderdag geopereerd is in Berlijn. De topmerrie zal in totaal ongeveer een jaar moeten revalideren, maar Van der Vleuten heeft goede hoop dat ze weer terugkeert op het hoogste niveau. Voor Tokio had Van der Vleuten sowieso Beauville Z (v. Bustique) in zijn hoofd, laat de springruiter weten.

Van der Vleuten en Dana Blue kwamen op het CSI5* in Doha ongelukkig ten val in een oxer. Het was direct al duidelijk dat de merrie een blessure had opgelopen. In overleg met de dierenarts koos Van der Vleuten toch voor een operatie: “Dan komt het bot in ieder geval weer op de juiste plek te zitten en kan ze rustig revalideren. Het alternatief – de blessure met rust laten genezen – zou risicovoller zijn.” De operatie geslaagd en als het goed is mag Dana Blue na het weekend weer naar huis.

Olympische Spelen

Van der Vleuten gaat in het interview ook in op de niet-ideale voorbereiding die hij met Beauville Z heeft voor de Olympische Spelen in Tokio. Door de rhino-uitbraak gaan veel wedstrijden die belangrijk waren voor de voorbereiding, niet door. Lees het hele interview hier.

