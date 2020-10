Moderne springpaarden in derde editie van The Youngsters

Veertien rijpaarden en achttien driejarige talenten vormen de collectie voor de derde editie van springpaardenveiling The Youngsters. “We hebben dit jaar extra ingezet op moderne sportpaarden met goede types, formaat, lichtvoetigheid en vermogen voor de topsport”, licht mede-organisator Peter van der Waaij toe. The Youngsters vindt plaats op dinsdag 10 november en de rijpaarden zijn vanaf maandag 26 oktober dagelijks uit te proberen op Waaij Stud in Eemnes.

De collectie rijpaarden bestaat deze derde editie uit vier zesjarige, vijf vijfjarige en vijf vierjarige springtalenten. “Deze groep rijpaarden varieert van ervaren concourspaarden met in sommige gevallen zelfs internationale ervaring tot veelbelovende talenten die dit jaar hun wedstrijddebuut hebben gemaakt”, vertelt Peter van der Waaij. “De rijpaarden lopen mooi op schema in hun opleiding en zijn klaar voor de volgende stap.”

‘Klaar voor internationaal niveau’

Een heel bijzonder paard in de collectie is de zesjarige Jikke-Cara; deze dochter van Denzel van ’t Meulenhof liet zich de afgelopen maanden fantastisch zien op internationaal niveau. “Jikke-Cara is in onze ogen het schoolvoorbeeld van een modern springpaard: bloed, lichtvoetigheid, kwaliteit en enorm atletisch vermogen. Daarnaast is zij zeer veelbelovend gefokt als halfzus van het olympische springpaard Appy-Cara.” Ook de zesjarige ruin Jylord is een paard om in de gaten te houden. “Jylord is een zoon van tophengst Mylord Carthago en valt op door zijn fantastische techniek en instelling.”

De groep vijfjarigen bestaat tevens uit een aantal extra getalenteerde springpaarden. “De vijfjarigen hebben over het algemeen mooi wat concourservaring op gedaan in het afgelopen jaar en lijken uiterst geschikt om vanaf nu deel te nemen aan de internationale youngster rubrieken. Neem bijvoorbeeld de kwaliteitsvolle merries Katascha, gefokt uit de volle zus van Utascha SFN, en Perla Pas de Calais – dat zijn echt paarden voor in de ring.”

Vierjarige talenten

Bij de vierjarigen draagt The Youngsters interessante genen ook hoog in het vaandel. “Het papier springt niet, zegt men weleens, maar toch denken wij dat paarden uit goede families vaker terugkomen in de sport. Daarom hebben wij bijvoorbeeld een rechtstreekse vierjarige dochter van For Pleasure in de collectie: Lot of Pleasure WS. Maar ook een nakomeling van de beloftevolle Humberto Ask en van Grand Prix springhengst Iron Man van de Padenborre; tevens een volle zus van de KWPN hengst Karamba en een achterkleinzoon van Grand Prix springmerrie Goldenbridge.”

Veelbelovende driejarigen met topgenen

Wederom veilt The Youngsters niet alleen gereden paarden, ook een interessante groep driejarige paarden. “We hebben de afgelopen edities gezien dat de vraag naar deze bijna vierjarige paarden groot was. Deze paarden zijn klaar om te beginnen aan hun carrière onder het zadel.” De collectie driejarigen bestaat uit achttien talenten met fantastische genen; zo zijn er nakomelingen van Cornet Obolensky, Kannan, Aganix du Seigneur, Balou du Rouet, Berlin, Darco, Eldorado van de Zeshoek TN en nog vele andere tophengsten.

Ook de moederlijnen van deze driejarige springpaarden zit boordevol prestatie. Zo is de Cornet Obolensky-zoon Cayman de Nyze Z gefokt uit de lijn van Etoulon VDL, komt de Darco-hengst Diego uit de familie van Whitney BB, is de Falaise de Muze-nakomeling Mufasa WS nauwverwant aan Caretina de Joter en is Eldorado van de Zeshoek TN-zoon Morado de volle broer van Petronella Andersson’s getalenteerde Grand Prix paard Halita O.

Mooie successen

De voormalige veilingpaarden van The Youngsters sprongen zich het afgelopen jaar meerdere malen in de kijker. Zo won Je T’Aime – de veilingtopper van 2018 – meerdere internationale zevenjarige rubrieken onder het zadel van Billy Twomey, terwijl de prijstopper van 2019 Unicorn in de Verenigde Staten meerdere hunterrubrieken op naam schreef gereden door Owen Rogers. De vijfjarige Karanza doet het bijzonder goed in Polen en won onder Slawomir Uchwat een bronzen medaille op het Pools kampioenschap voor vijfjarige springpaarden. Een mooi succesverhaal is ook de vierjarige Leicester, die in 2019 als driejarige verkocht werd en onder Glenn Knoester dit jaar een 9,1 voor springen ontving in de finale van de KWPN Kampioenschappen in Valkenswaard. Ook paarden als Lamira, Irdita, Jillz en Jackpot hebben zich dit jaar vaak goed laten zien.

Online bieden, live uitproberen & bezichtigen

“We verheugen ons op alweer de derde editie van The Youngsters. Helaas zal de veiling dit jaar hoofdzakelijk online moeten plaatsvinden, maar uiteraard kunnen alle paarden wel bezichtigd worden en kunnen de rijpaarden onder het zadel uitgeprobeerd worden”, vertelt Peter van der Waaij namens de organisatie.

Vanaf maandag 26 oktober is het mogelijk om dagelijks de rijpaarden onder het zadel uit te proberen en om de driejarigen live te bezichtigen op Waaij Stud in Eemnes. Neem voor een afspraak contact op via +316 23412073 (Peter van der Waaij) of [email protected]. Vanaf heden is het mogelijk om u te registreren als bieder via www.the-youngsters.com.

Klik hier voor de collectie: www.the-youngsters.com/2020-horses

Bron: Persbericht / Horses.nl