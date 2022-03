Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

‘s-Hertogenbosch Dressuur/Springen

la Frontera Vejer Springen de

Herning Springen

Gorla Minore Springen

Oliva Springen

Valencia Springen

Montelibretti Eventing

deze week Wedstrijden

Sanne Brabant voorjaarstouren het aan springruiters rijden eventing TeamNL. weekend Rolex gesprongen grote staat op begint Dit en de evenement springruiters is Dutch op zaterdag Spanje en Italiaanse Herning in op het het dressuur- The 5*-niveau kür Jong in Met en de wordt en in Verder zondagmiddag geld de Italië. belangrijkste het de voor op wereldbekerkwalificatie week Grand dressuurruiters Prix. op Montelibretti. programma. de strijden De de Voor de Masters-Indoor muziek. voor er van in de tweede

10 Nederland dressuur ‘s-Hertogenbosch CDI-W maart 2022 13 – t/m

wereldbeker CDI-W

van – Marlies Legend Baalen (Brakel) Go

Liere – (Uden) van Dinja Hermès

Boston STH – Denise (Hasselt) Nekeman

(Groesbeek) van Putten Marieke der Titanium RS2 – Tørveslettens

Vrees – – Finnländerin (Schijndel) Witte Madeleine

(Schore) Thamar Weiss Ich Hexagon’s – Zweistra

springen t/m 13 maart ‘s-Hertogenbosch 10 – CSI5* 2022 Nederland

CSI5*

Ansems Fluiter Jack (Sint-Oedenrode) Fliere –

Hutch, van Z Groep Z, Elegant VDL Asten VDL (Duizel) Leopold Hero Groep Groep – Iron VDL

(Babberich) Rocco, DV, Touch El S Bles Bart Kriskras United –

Greve TN – (Markelo) Highway Grandorado TN, Willem

Heathrow, van Diarindo Z, – I-Dextro (Erp) Grunsven Jens

Marc Dante – N.O.P. Holy Moley, Sterrehof’s (Rouveen) Houtzager

Cornetboy, (Kalmthout) Isovlas Jochems Quatinka – Emmerton, Kevin

jr. Van (Asten) – Piet Schijndel’s Gladstone Raijmakers

Monaco Mierde) (Lage Smolders – Copycat Z, Z, Escape Harrie

de d’Arto, – Hello Thijssen Villa Charlie, Mans Blanc (Sevenum) Grand

I’M Hi (Sevenum) Here RB, Con – Sanne There, Quidam Thijssen

der El Vleuten Z, Maikel (Someren) Dywis HH, – Beauville van Wikke

de Kalevallei, de van l’Esques, Heffinck – Chabada Griffin van de Vrieling (Holwierde) Fiumicino Jur

13 maart 2022 CSIYH1* Spanje Vejer springen de CSI1*/ t/m la 7 CSI4*/ Frontera –

CSI4*

Me Just Geert – van Asten (Waalre)

– Aniek Diks Greenday (Vorstenbosch)

Investment Quinn Intertoff, Man 15, I.B., – 4, (Weerselo) Jeroen Dubbeldam Me Iron Check

Delvaux, Carado (Dinteloord) Emmen Jealousy, Highway, Qi NH Fiona, Kim Dao 3, – Island,

– Terriccio Mila (Waddinxveen) Orso del Everse

Chaccosandra PS Holthuizen Roel – (Zulpich)

Z (Weert) Houtackers – Kiss Coco Philippe

Handsome, Klop Tamara Happy (Oudenbosch) – S Zapitola Z

Heerenhuys, Kerswi PP, Isidoor, Moment – D’Alve ‘T Z, Doron Isodermus A Kara Edinburgh, Van J Kuipers (Mijnsheerenland) Just

– Martens Hero Kinmar Quality (Ell) Mark

Captain Cayenne Norman, Pol de – van F-Narcist B Clarence, de (Eindhoven) Henk

Glock’s Gerco HDC, GLOCK’s Berlin, Galanda, N’Chic – (Tubbergen) Glock’s Novellist, Click I Schröder Will Brilliant Be

PR, Irish Girl Greatlight, Farmers vd Schuttert HS, (Ommen) Nikias – Coffee Bisschop Gream, Frank

Monte Field, – Good Hendrik-Jan (Ommen) Scotia Schuttert Nova T, Lopez Jamil HS, Carlos, Zephyr Farming Z,

Schiphorst) Coco – Sluis van der Manon Chanel, (De Double Dutch

Ellia Sanne (Auriac – Du Perigord) d’Alemps Udink

Vleuten Icarronne-S – (Someren) der Eric Dreamland, Gisca, van

CSI1*

Don Zero, Level Top Thijs (Zeeland) Derks Uitzendgroeps Quite Don – Uitzendgroeps

Kattenheye Kim van’t Z – (Dinteloord) Karan-K Emmen

Kornetta Senna (Waddinxveen) Everse –

Cazador – (Weert) LS Houtackers Philippe

Diem – Karpe Tamara Gaudi (Oudenbosch) vd Z, Klop Molendreef

– Everse Kamilla – Van de Mischa Kraats (Waddinxveen)

de – (Waalre) Pol van Alwin Ernesto

DÉlle van de (Lommel) – Pol Tenor Amy

Schiphorst) Hero, Manon van Boy der Sluis (De Jacky –

van jr. (Someren) Terdrix Z Eric – der Vleuten des Charmeur

CSIYH1*

(Waalre) van Asten Lord Geert Pleasure –

I Tribon De – Mondorado, Lannan Uptons (Westendorp) Van Bril HHF Robin Dillinger, Macktoub, Kruishorst,

Thijs Lima Callisto Derks Mieke, Z, Don Don Uitzendgroeps (Zeeland) Uitzendgroeps –

Aniek Zietfort, Lexus De Compire de – Van Septon Ad, Qwalita Diks Z, Limelight (Vorstenbosch) Kwandani,

Z, Aga Hercules, – DMH Quo Kim (Dinteloord) Blue Kesmitt Vadis DMH, Lakoniek, Emmen

Everse Mila – (Waddinxveen) Lovely

Hegge (Heeze) Ride And Leon Kiss Tag Kasoria, –

Roel PS, (Zulpich) Casavaro PS Holthuizen Messdona –

– Kato Klop Ter Putte, Tamara (Oudenbosch) Miliana

Kraats de (Waddinxveen) Everse – Van Lily Mischa –

Kuipers Doron Hannibal Sea Z, – Style (Mijnsheerenland) Chica VK V.V. Z Coast

SR Schuttert Z Luckey – (Ommen) Frank

Schiphorst) – BH van (De Kornet VVD, Sluis Manon der Levis D’amour

– Milkshake Perigord) Udink (Auriac Du Sanne

(Someren) Vleuten der Z van Eric TMS – Kentucky

Vleuten (Someren) – Essene, Last Cru Grand van jr. More Blue der Q’Chacco Minute, Special, Eric Chapper, Sir van

– het van Quick-Lover der Eelshof Cindy Werf Quick, van (Bladel) Maestro

CSI1* maart t/m springen – 9 CSIYH1*/ 13 Herning Denemarken 2022 CSI3*/

CSI3*

de RV – Isis, Boer Jappelou Julian (Nieuwleusen)

– Flierefluiter (Schoonoord) Bonder Maureen

Indendo, Ov) ten Eric Incredible, – Cate Ivoor (Geesteren

Deikira, van Arne Tarpania Inchidee – Heel (Freienwill)

Hurricane Z, – D.D. Bart (Biest-Houtakker) Davinci Lips

Thijssen NL, Cartolana Florida Mel Gill Balia 2, (Sevenum) –

(Hoogeloon) – Diamant Abbervail Claudia Verburgt

(Raalte) Tivoli De Twister La – Denzel Z, Pomme Zwartjens Meike

CSI1*

Cate ten Jalvaro Ov) – (Geesteren Eric

Thijssen Juice – (Sevenum) Mel

CSIYH1*

Z Creme de Julian Boer la Creme (Nieuwleusen) de –

Winky TH, – Dinki Iltschi TH (Freienwill) van Arne Heel

Meike – Zwartjens Zuid-Pajottenland, (Raalte) Z Twindam v/h Piamanta

2022 13 CSIYH1* – CSI2*/ 8 Spanje CSI1*/ t/m springen maart Oliva

CSI2*

Itos van Elianca, Andel S (Leeuwarden) Maxime –

Cherry Lb) Chacco’s Emilion, Comme Hotspot Asten Mathijs (Ysselsteyn PS, – van

Smith Vd Been Apple, Miste) Balou, Remco Granny Holland Bridgetown VDL – Z, Bisschop (Winterswijk

van TS – Escobar (Gees) Daan Geel

Melvin Goldstar, Gld) Greveling – (Oosterhout Noukie

Blue, Jambo Janssen (Erp) Grunsven DDL, van – Eloma’s Darwin Yannick

Icoon VDL Helsinki, Hessel Hoekstra – (Lelystad) Famariloma,

IJland (Hengelo Dream Mart Hero, It’s – A Ov) VG

Diamond For – (Rotterdam) Pleasure Korevaar Lianne

Elize B. Mheen B, van (Hoevelaken) de – Dakota Hello

E Quintendros – Micky (Lievelde) Graziano, Morssinkhof

Fairy Liesje Vrolijk M, Hailey – (Almen) Farfan

CSI1*

Miste) Remco – (Winterswijk Been Jasper

van – Idaloma Daan Geel (Gees)

Graaf Kilimanjaro Belinda Lajoy Again, de (Eemdijk) L.Anemone’S –

IJland (Hengelo Jiwyrusa Ov) H Mart –

International (Rotterdam) Korevaar – Lianne

van Tara Leegte (Waalre) – Calipso, Groep Ina-Zeldenrust VDL Expensive, Groep VDL der

Melssen Vegas (Blokker) Las – Emmelie VDB Kyra,

de – H (Hoevelaken) van Giarado Elize Mheen

B, Geanette Rowen Hoznayo Mheen van (Hoevelaken) – Eclipse, de

Dadero, Hidette Lucky – Venema Katinka, Anna (Drempt) Girl

Beau de Sire Vos Bethany Dilithyia (Apeldoorn) Soleil VLS, – Asterix,

(Almen) – Vrolijk Allegro Liesje Insanity

CSIYH1*

Andel Royale-K van – (Leeuwarden) Kattenheye Mclaren ’t BK, Manchester, van Maxime

Mathijs Lifeguard Lb) van Asten – (Ysselsteyn

van I Geel Lady Ludine – Lumanda Daan S, (Gees) Kahlua-Carmen,

de Z, Graaf Svo, Belinda Lou – Mernandez (Eemdijk) T&L Lou’S Star LaLaLie H2

Gld) Comme Melvin Amigo de Ci (Oosterhout Z, United Comme Ca, Septon Touch – RB Greveling

Hoekstra – W, (Lelystad) SFN Kathleen Hessel Mister Kosalottie WV,

Kymette E, Legend S.A. – Ov) IJland Mart (Hengelo

– Lady (Rotterdam) Connor Korevaar Lianne

Litta (Blokker) Emmelie – V.L., Melssen Mipica

– Elize Lennox (Hoevelaken) W de van Kilimanjaro, Mheen

Mheen DK Rowen – Vadet de van (Hoevelaken) Crusher, Z

WP Ceawen Micky Rasputin Z, Z, – (Lievelde) Morssinkhof JS Aro

Vive!, Liesje Fairy Vive, – Mamalou Vrolijk (Almen) Mackenzie Liesje

t/m Minore springen CSI1*/ 2022 – Gorla CSI2*/ maart 13 Italië CSIYH1* 9

CSI2*

– 41, (Egchel) Hallilea, Crack Isidorus Kersten Lars

High Thuur Hopes Quick Kersten SFN, Me (Egchel) Niels – Z, Baby Z Tippy PS, Call

Umulos Leeuwen 353, Astrid – 119, Charly Amber (Ospel) Brown

(Nijkerk – der Gld) ES, Damascene, Habrina A.S Schans Graniet van Patrick

Jan Forlan Haretto, Isabella Gld) G.AS-Bombay, (Nijkerk van – Sprengenberg, Wout de Schans van der

CSI1*

Kersten Z (Egchel) – Big Beauty Lars

Zeppe Niels Blue (Egchel) Kersten –

Astrid (Ospel) Clarimo’s Leeuwen – Balou

Beach Pebble Lutte) M, (De Jennifer Munsterhuis Hurricane –

Thurricane, Nikki (De Lord Jochen Lutte) Jaguar, – Munsterhuis

Schans Gld) Elmi der – Divico, van Patrick Hé (Nijkerk

CSIYH1*

– van Z Akua Cleef Lars (Egchel) Kersten

Niels King’s Kersten Dream – (Egchel)

Leeuwen Carouille – Astrid (Ospel)

A.S. Wout van der Jan Lana Schans – Rey del (Nijkerk Gld)

10 13 springen – CSIYH1* CSI1*/ 2022 Valencia Spanje CSI2*/ t/m maart

CSI2*

Mé 70, Galdal Joosten Tani (Zevenaar) Despina –

(Hierden) Skye 5, Nina vh Morssinkhof Baloubelle Scheefkasteel –

CSIYH1*

La Bulthuis (Echt) – Z, Me, Z, Catch Boy PS De Peter Cessaro Chapelle Cavallero California

Of Colimo, Lagrande – (Zevenaar) Kiss E WV, Joosten Glory Tani

Kobe VDL (Hierden) Skye – Morssinkhof

t/m Italië 2022 – CCI1*-Intro/ C CCI2*-S/ 13 CCI2*-L/ Montelibretti maart CCI3*-L/ 10 CCI3*-S/ eventing

CCI4*-S

Jong Sanne de (Aalsmeer) Enjoy –

CCI3*-L

(Aalsmeer) de Jersey – MBF Jong Sanne

CCI3*-S

Sanne Jong – (Aalsmeer) Jarelly MBF de

CCI2*-S

Captain Thin Larosaleen W de – Jong Sanne (Aalsmeer) Lizzy,

wedstrijdcodes Verklaring

Junioren J R C Dressuur D = = Reining = = Concours

V I Internationaal Voltige = = Young = Endurance YR E Riders =

= O S Springen A = Landenwedstrijd = Mennen

C = Pony’s = = PE Aangepaste sporten P Eventing