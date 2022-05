Nederlandse deelname en uitslagen

en uitslagen naar Direct startlijsten

NK Dressuur

5* La CSIO Baule

CIC5* Badminton

Deurne CSI

CSI/CDI Mannheim

Opglabbeek CSI

Touquet Le CSI

Riesenbeck CSI

jeugd CSIO Lamprechtshausen

Marbach CCI

Jardy CCI

endurancewedstrijd 5* de en La CSI2* de het veel en de internationale 2*. Voor en en Drammen dit met korte Baule, de wedstrijd deelname Deurne (met in de lange Nederlandse de en Mannheim, een hun en TeamNL Nederlandse Opglabbeek de In spring- Le van korte over Jardy km. is actief Saumur Voor jeugd Northcote. de in in Touquet springrubrieken. weekend korte deelname Sopot, TeamNL 100 ruiters de 4* in Fontainebleau, op in er Riesenbeck, 3*) 2* zijn met van rubrieken), wedstrijden 2* eventingwedstrijden. lange de zijn korte er in Samorin, Oranje heeft in Lamprechtshausen de eventingruiters in Naast concoursen Marbach en Ook zijn (tot waar en en springruiters concoursen 3*

2022 CSIO5*/ 5 La – Frankrijk CSI1* Baule t/m 8 mei springen

Tel: 0033-240600280

E-mail: [email protected]

Website: www.labaule-cheval.com/Uitslagen

CSIO5*

Kattevennen Bingo (Lage Lou, – Darry vd Smolders du Harrie Uricas Parc, Mierde)

– 10 6 Mannheim CSIYH1* mei t/m 8yo/ springen CSIO3* 2022 incl. Duitsland

0049-6218786116 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.maimarkt-turnier.de/Uitslagen

CSIO3*

Jacksonville Greeve Eurohill (Veeningen) Michael Fyolieta, –

Marc Sterrehof’s Sterrehof´s Dante Calimero, Houtzager N.O.P. – (Rouveen)

Ipsthar Bas – Moerings (Roosendaal)

(Sevenum) Thijssen Charlie, Mans Hello Happy, –

2, Mel Florida Gaudi (Sevenum) Balia Thijssen NL, – Cartolana

CSIYH1* incl. 8yo

Michael – Keep Sss (Veeningen) Greeve It Cool

Marc – (Rouveen) Houtzager Cabelensky Z

(Roosendaal) Jesther – Bas Moerings

Joviality – Mans Thijssen (Sevenum)

t/m – mei België Opglabbeek 8yo 8 CSIYH1* CSI1*/ springen 5 2022 incl. CSI3*/

Tel: 0032-89201800

E-mail: [email protected]

Website: www.sentowerpark.com/Uitslagen

CSI3*

aan (Loenen Shutterfly, Bart de Bruijn Isis de Vecht) – High

Flying Jackie, (Kalmthout) It Name Kevin Cornetboy, Jochems –

(Swalmen) Knape Niels – Ganturano

Z Ruben Embassador (Oudsbergen) JT Lamers –

Isabella van de Sprengenberg, Wout Haretto, van – (Nijkerk Gld) Forlan Jan der Schans

(Meterik) Tacken – Z, Niels Cordis Z Alexia Totalis

(Sevenum) Balia Hawai Huppeldepup, Thijssen Elrite – NL, Sanne Iceman

CSI1*

– van Heimtanz PR Bibi (Nuland) Gehlen

Jort Knobben – (Raalte) Blue Lord

Djazz Discover, Marlou Knobben (Raalte) –

Eden AS (Nijkerk van Wout Schans – der Gld) Jan

Totalis Camila Niels Tacken Z – (Meterik)

Sanne Thijssen Golden Antonio (Sevenum) Chaco, Babalou QH – Santo

8yo CSIYH1* incl.

Bruijn Bart Farinjo Weidekouter aan – de Gervais v/d Mec, Des (Loenen de Petit Vecht)

Kevin Jochems (Kalmthout) Liebri de Z, Peeters Shanroe Looks – Good

’t van Lamers Z – Bachelor (Oudsbergen) Hulgenrode Ruben

– Wout Jan Lana van (Nijkerk Gld) Rey der A.S. Schans del

2022 springen CSIYH1*/ Touquet CSI3*/ 5 Le mei Frankrijk t/m – 8 CSI1*/ CSIAm-A

Tel: 0033-644387687

E-mail: [email protected]

Website: www.centreequestre-letouquet.com/Uitslagen

CSI3*

– Apple, Granny Been Holland VDL Miste) Jasper, Bisschop Smith Remco Vd (Winterswijk

(Egchel) J.Charley Kersten Isidorus, Hallilea, – Lars

(Egchel) Noordenhoek, Tippy Granito PS, Kersten Me Z Baby Quick Niels – Call

(Schiedam) – Pleasure, Lianne International Diamond For Korevaar

de Davidguetta Edinburgh, Isodermus – Circee, PP Doron Kuipers (Mijnsheerenland)

Stuyvenberghof Schuttert Obilix Frank Bisschop, vd – (Ommen) Nikias Gream, v\h

Jamil Field Wolfsakker Z, – (Ommen) Schuttert Hendrik-Jan Good HS, vd Farming Hisinia

CSIYH1*

Kersten Akua – Lars Cleef Z (Egchel) van

Niels King’S Kersten Dream (Egchel) –

t/m 2022 incl. – NL CSI1*/ 8 4 CSI2*/ 8yo mei Deurne CSIYH1*

0031-493745007 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.greenvalleyestate.nl/Uitslagen

CSI2*

Groep VDL Z, (Duizel) Victoria – van Groep Leopold Iron Asten VDL

I Ileanne Girl Domain, – Ogano den (Nijkerkerveen) SFN, Dennis van Z Brink AM, Aonia

(Lierop) Couwenberg Fitonia Kim –

Compire Greenday Aniek Z, – (Vorstenbosch) Diks

(Dinteloord) – Catoo-Lavall, Delvaux Emmen Kim

Z – Fiechter (Merksplas) Logan Hoodstock E

F, Eigenlo Aruba Prinsenveld Dali Z, Ishiblue van Z, (Bladel) Nirvana Akkerhof ’t van – Amber van’t Fijen ‘t

Greatlight, Grunsven I-Dextro, van – Jens (Erp) Diarindo impossant Z, CL

Loewie FZ Osiris Ilinn, (Maasbree) – Joppen

(Enschede) – Coen Kerbert Inekaat

Evita Kerkhoffs Babs – Spieringen (Kelpen-Oler) van

(Ottersum) Laarakkers Boy – Cornet’s Wiljan

First Joy SMH B.B., Ibeau (Achel) Lammers – Boy

Michels (Liessel) Isaac, Iris – Izabelle

Baloubelle 5, Morssinkhof (Hierden) – G-Vingino-Blue Skye

(Loozen) de Z – van Looyman Inoi, Bert-Jan Pol

Van – Galetto, Van Schijndel’s Schijndel’s Z Raijmakers (Asten) Olaya Piet jr.

(Goirle) Inflame-Go V, Ruben – Go, Hanouk Romp Bugatty

– Zietfort De Van Schellekens Infinity, Fiarabo, Tom (Esbeek) Jolet

(Gilze) Hilton – Sammy-Jo Smit

Celios (Horst) Z Calola, – Pascal Uytendaal

Dreamland Vleuten Boston, Eric der van (Someren) –

Snoes van Tame, Maikel Icarronne-S, Vleuten – der Equus (Someren)

de Joni (Melderslo) Vollenberg Eykhof Andiamo – Z van

CSI1*

van VDL Kimbel Groep – (Duizel) Asten Leopold

Sanne-Roos – Bals Kannas (Gouda) Krishna

Kariva, – Larissa Bijl Inspector, (Deurne) Kaziva

Kim Bells AC – (Lierop) Couwenberg Jingle

Huro´s – Diks (Vorstenbosch) Winston-Jumper Aniek R

Harry – Z van Proosthof (Heeze) Zyrene Dooren

op den (Koningslust) – Bo Drink Eijkhof De Van Jeleonald

(Swolgen) Falize Renee Ibalia –

Logan Z D-Iness (Merksplas) – Fiechter

Z. Indy G.. – (Someren) Rachelle Hanemaaijer

Janeiro Rosanne (Lierop) – Carpe VHL Janssen Diem,

– Holiday Loewie (Maasbree) Joppen Candy

(Enschede) Kelesta Coen – Kerbert

(Ottersum) Wiljan – Quality Girl Laarakkers RK Z Invictus,

– Balou 119, Astrid Clarimo’s Leeuwen Amber (Ospel)

– Iris (Vught) Looymans Kagupardie

de Lisanne Kasjmir (Helmond) – Jasmijn, Pasch U van

RV, (Asten) Prix Hanibal – Grand jr. Raijmakers Schijndel’s Van Piet

Zietfort Interessant de Schellekens – van Tom (Esbeek)

HG Selten Anique (Lommel) Kanjer –

Damgaard – Wega Smit (Gilze) Sammy-Jo F. Alaska,

Trienekens (Venlo) Floor Joëlle –

Loekie-Douglas Hilde (Daarle) Woudstra –

CSIYH1* incl. 8yo

(Duizel) Kirby Groep Leopold Asten VDL – van

R – Of Brink (Nijkerkerveen) Joy Dennis van Spring den

Limelight Aniek – AD Kwandani, Diks (Vorstenbosch)

Migo van (Heeze) Harry Dooren –

– Z, Z Drink Fabouche (Koningslust) den op Air Bo Breaker

Hercules – Emmen Kim (Dinteloord)

d’n Fiechter (Merksplas) Balian Dominos Hop Logan Z, –

Grunsven – Demi van (Handel) Jillz

Janssen Rosanne Larizona – (Lierop)

(Ottersum) Jefferson Wiljan – Laarakkers

Cipa Damascus (Achel) Kerusa Lammers Joy van – Stal Z,

(Nuland) Dominique – Langens Lakuna Matata

Astrid Charly – Leeuwen 353 (Ospel) Brown

de Primero (Vught) – Iris van Courtney H.H. Looymans Ruiter Z,

Michels – Raspoetin Iris (Liessel)

Kattenheye Lucky (Hierden) W, – Morssinkhof ’t Star Skye Quithras-K van

Lennox Pasch (Helmond) Lisanne – van de

de Pol van (Loozen) Bert-Jan Devil Jersey –

Piet Kruziano Raijmakers (Asten) – jr.

Ruben Kingsten – Romp (Goirle)

Pleasure Schellekens (Esbeek) King B Tom –

Z den Selten (Lommel) Anique Elmo van – Hoek

– van Brouwershof Maikel der O’Bailey (Someren) vh Vleuten

Hüpen’s – Joni Chincora (Melderslo) Vollenberg

Woudstra Balia Luna – La (Daarle) Hilde

8 CSI2*/ t/m Duitsland – Riesenbeck CSIYH1*/ CSI1* mei 4 eventing 2022

0049-54549058 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.riesenbeck-international.com/Uitslagen

CSI2*

– Julian (Nieuwleusen) Isis Boer de

– Jurre (Ruurlo) van Edmond Casus, Bommel

Jjan – Mie That’s Lutte) Z Gert Bruggink (De

– (Ospel) Iwan Martens Tom

Gerben – Carina Morsink Z, (Enschede) Carsey Z

Lausejunge, Glock’s – Gerco (Tubbergen) Famous I Be Will Schröder

Inventiv Tepper (Holwierde) PMF Suzanne –

2JOIN Naila l’Esques, – Jubilee Jur (Holwierde) Chabada Vrieling Merelsnest, v’t PMF de

Zoer Dr) Jackpot, (Echten Albert – Halifax, Jayla

CSI1*

Julian la de RV Creme Boer Jappelou de Z, Creme – (Nieuwleusen)

– Bommel Jurre (Ruurlo) van Jelle-S

(De Jan Brad – SHO Gert Bruggink Z Carrie Lutte)

(Tubbergen) Gerco – Berlin Brilliant Glock’s Schröder

Joyterma (Holwierde) Suzanne Tepper –

– K-Dine (Echten Dr) Albert Zoer

CSIYH1*

Bommel Jurre – BR Z (Ruurlo) Grigia van

VDL Lhynara, Tepper Suzanne – (Holwierde) Quickthago

VDL Jur (Holwierde) Vrieling – Cornetaro, Kallmar

– CSI1*/ CSIYH1*/ 8 CSIY-A/ t/m springen CSIJ-A/ 2022 mei CSIAm-A 5 CSI2*/ Samorin SLovakije

Tel: 00421-903466554

E-mail: [email protected]

Website: www.ridersanddreams.sk/Uitslagen

CSI2*

– Joie (Gelselaar) Le Sander S, Jacobus HG Geerink Global, Vivre

Giarado B, Elize van de (Hoevelaken) – Dakota H Mheen

van Hoznayo Mheen (Hoevelaken) Rowen Eclipse, – de

CSI1*

(Gelselaar) Geerink Sander – Landreau

CSIYH1*

– Geerink (Gelselaar) Marque D’ Usance Sander Go, Laretto, Let’s

Chiva, (Langley, Sebastien Kapel CC Hitchin, – Hertfordshire) Rubicon Vanda

W – de Kilimanjaro, Mheen van Elize Lennox (Hoevelaken)

DK Rowen Z Mheen – (Hoevelaken) de van Kaspar R, Vedet

8 t/m CSIYH1*/ Frankrijk CSI1*/ CSI2*/ springen CSIAm-A mei Fontainebleau 5 2022 –

0033-160693804 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.amc-concours.fr/Uitslagen

CSI2*

Nooren de Groep Wallyro VDL BP Lisa of April, – Centora First (Lanaken)

CSI1*

(Lanaken) Du Nooren Irish Lisa Caillou –

CSIYH1*

– Nooren Lisa Zoë (Lanaken)

CSIYH1*/ CSICh-A 2022 – CSIJ-A/ 8 mei CSI2*/ Drammen Noorwegen t/m CSIP/ springen 5

E-mail: [email protected] [email protected]

Website: www.norwaygrandprix.com/Uitslagen

CSI2*

Norman, de van Pol (Eindhoven) Cayenne Captain Clarence de – Henk B

CSI1* Northcote t/m 4 springen – CSI2*/ mei CSIYH1*/ Groot-Brittannië 8 2022

Tel: 0044-1254790025

[email protected] E-mail:

Website: www.northcotestud.com/Uitslagen

CSI2*

Loojenga (Dronten) Sophia V.D.O. Inzell – Richter

5 CSIOCh/ Lamprechtshausen CSIOP/ Oostenrijk 2022 springen 8 mei CSIOJ/ t/m CSIOY –

0043-6644913717 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.horsedeluxe.at/Uitslagen

CSIOJ Junioren

Justique (Buitenpost) – Dolfijn Jorinde

– (Enter) E.B. E.B., Frizzle ter Quinten Courcy de Unicstar Zizzle Harmsel

(Enter) ter Geronimo E.B., Wesley – E.B. Harmsel Endvot

(Oosterbeek) vh Renee Quint De R.T., Joie Vigo Z – Maarlo Hazeleger

Horsetrucks Z – Kuijpers (Helmond) Hopefull, JK Jersey Ladylover JK Horsestrucks

en – (Oost West Middelbeers) Siebe Karamella, Leemans Kobalt

Milan Morssinkhof 129 Leonidas – (Hierden)

Santvoort Impression First van Yoni – (Nuenen)

– Fedaldine, Got Key the Vos Thijmen Ive (Wierden)

Pony’s CSIOP

van Grootegoed Zoom) – Jip Kerwin (Bergen Orchid’s op

Siebe Leemans West en (Oost Orchid’s Lonette – Middelbeers)

Renske Burito’s van (Kootwijkerbroek) Funky, Middendorp Jolly Burito’s –

– 13 Morssinkhof Carrick (Hierden) Milan

Dexters River – (Hierden) Grooted Morssinkhof Hart

– (Apeldoorn) Got Luck Good VS, Bethany Still me Vos

– Loïs van Kyrian Wilschut Gld) (Ede Orchids

CSIOCh Children

op Zoom) – What (Bergen Guess Grootegoed Jip

Nina Juliëtte Houtzager – (Rouveen) Chaccotana,

– Galaxie, (Kootwijkerbroek) Middendorp Islabonita Lunas Renske Dos van B

Morssinkhof (Hierden) Bamalou River l’Ecuyer – d

Santvoort (Nuenen) Ilandra – Yoni van

Dilithyia – VLS, de Vos Beau Bethany Soleil (Apeldoorn) Sire

– Monica LH 56, Vos Faye Calgary (Wierden) Louise

– 8 Zuid t/m Midrand 2022 8 springen mei CSI1*-W Afrika

[email protected] E-mail:

CSI1*-W wereldbeker

To – Blue Amy Go Michau (Summerveld)

CCI2*-S/ – CCI2*-L 5 Marbach eventing 2022 mei t/m CCI4*-S/ Duitsland 8

9367712 0049-172 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.eventing-marbach.de/Uitslagen

CCI4*-S

Boggelen – Conquest (Rijssen) van Tarik

– (Schuinesloot) Graman Roxana Forever

Carthageno Hut (Rijssen) Nina –

Enjoy Sanne (Aalsmeer) de – Jong

Reine ACSI Belafonte Harry – Thierry van (Herveld)

CCI2*-L

Tijn – de Blaauw (Bodegraven) Eyecatcher

Laura Coraya (Weert) Hoogeveen – Barones – Bergmans

van Senna Houte Calgary 92 – (Pannerden)

Ballyengland Judge (Otterlo) – Brent Minnen

Vixen (Eede Bonmahon Silver Kato Smidt – Zld) de

Zoom) Jebo Snepvangers Kristy Kwik Op W. – (Bergen

– Choo (Raalte) M Sophie Weening Jimmy

CCI2*-S

Bente Bartels (Coevorden) – Luna

Vigo Key Finick, (Hilversum) Bergsma SR – Splinter Z

Sanne M Heck – (Langeweg) Delote

(Pannerden) Senna – Guapo van Houte 29

van Houte Prospect Crossborder BB, Julissa – Sterre (Pannerden) Love, Radar Giant

Double – Funi-Strona Perfect, (Nieuw-vennep) Maxime Karman

van Inita Rina (Akersloot) – der Kolk

El Kolkman Royal Fandi, Caresse BT Ov) Flush – (Hengelo

Eternity Laffra (Berkhout) – Renzo Diamond

– (Biddinghuizen) Evert Lozeman – Alice Naber If

Z (Biddinghuizen) – EH T-Bone ACSI Leida Naber

Thierry Utopia – Reine ACSI Kyandro van (Herveld)

Danielle Indiana (Lelystad) Jones Somer –

Wieken Annemiek (Roden) Vino – Don

2022 CCI1*-Intro/ 5 CCI2*-L/ – Frankrijk 8 mei t/m eventing Jardy CCI3*-S CCI2*-S/

0033-147013536 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: Uitslagen

CCI3*-S

In (Haarlem) – Speed Jonna Fortuna Balk

Vom Blom Corminta Gwick (Heerde) Merel –

Fernhill – Driessen (Cromvoirt) Extreme Levi

Lynn Dybiona – Zusa (Leusden)

van (Westkapelle) de Geest Heilige Yorick Lentamel Faasse –

– Rush Dupon, (Harskamp) Stephan Gold Hazeleger

Jan Goliath – (Varsseveld) Heinen Gert

Kroeze (Prinsenbeek) Irma – Renske Peternella

Fincent (Renswoude) – Carolina Moesbergen

op – Zand) Claire Riel Condex (Loon van

Maartje (Loon Riel – Zand) Eppo van op

(Moergestel) Florette Swinkels D’Hyrencourt – Michelle

Waterland) Tuin Franko (Broek in – Frederike Billis Royale

Fitzgerald Hollandsche Valk (Amsterdam) – Justus

Lexington van (Haarsteeg) de – Mara de van Vinkenhof Ven

Wielhouwer Anouck Capella-Real – (Klarenbeek)

CCI2*-L

R Merel Blom – (Heerde) Chinuk

– van Takes Leeuwen Two Sarah (Zundert) It

– Carolina Moesbergen Falco (Renswoude)

Postma – Sophie (Bolsward) Bløf

(Gapinge) Hestia – Maxime van Tatenhove

CCI2*-S

Lortero – Blom (Heerde) Chaco Merel 40,

Gambler – (Breda) Willemijn Dinklo

van Gelderen Gambler Floor de – Hoeve van (Breda) HC

(Prinsenbeek) Renske Kroeze Lady Seaspray –

der Linde Sandra (Putten) Borsato, – van Up Cheer

Kite-Man Elaine (Voorschoten) Pen –

– (Beerse) Schoenmaekers Hircan Aniëlca

– Diamond (Hengelo Queen Shirley The Gld) Scholten

– Gentle Justus Valk (Amsterdam) Genius

Zonneveld (Voorschoten) Roel Boy Easy –

CCI1*-Intro

Blom – Merel color my Lost (Heerde)

Korella – Watermolen vd (Prinsenbeek) Renske Kroeze

Bright Ros Nick Doris de Amstel) aan – Z (Ouderkerk Day

Hannelot-Blue – Swinkels (Moergestel) Michelle

– love Falling (Voorschoten) Zonneveld Roel in

eventing CCI3*-S/ CCIP2 Polen t/m 8 5 – 2022 Sopot mei CCI2*-S/ CCI4*-S/ CCI2*-L/ CCI4*-L/

0048-585517896 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.hipodrom.sopot.pl/Uitslagen

CCI2*-L

(Lemelerveld) Klaretina – Jordy Spirit Wilken

CCI2*-S

van Wilken Offspring Stal Jordy – (Lemelerveld) Timmers

8 8 2022 mei 100 CEI1* – Saumur Frankrijk t/m endurance

Tel: 0033-241780979

[email protected] E-mail:

Website: www.loirelayon.ffe.com

CEI1* 100

Fly Marie-Marie (Longue-Jumelles) Ankara – Letort de

uitslagen Results hier HorseTelex Klik voor in

wedstrijdcodes Verklaring

= Concours J = C = = Reining Junioren Dressuur D R

E Voltige = Endurance = V YR = Riders Internationaal Young = I

= A = = O Springen S Landenwedstrijd Mennen

Pony’s = = = aangepaste P PE C Eventing sporten