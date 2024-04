Niels Tacken vierde in GP Gorla Minore

In de 1,50 m Grote Prijs van het Italiaanse Gorla Minore is Niels Tacken als vierde geëindigd na een foutloze barrage. Tacken had Cordis Totalis Z (v. Comilfo Plus Z) gezadeld voor zijn succesvolle optreden, waarmee hij 5.700 euro verdiende. De rubriek werd gewonnen door Christoph Obernauer met Kleons Renegade (v. Quintenero). De Oostenrijker bleef thuisruiter Emanuele Camilli en Chacco's Girlstar (v. Chacco-Blue) 3/100 van een seconde voor.

Cordis Totalis Z is een elfjarige hengst, die gefokt is door Ubachs & Beaujean uit Nieuwstad. Niels Tacken brengt de bruine al een aantal jaar internationaal uit. Vorig jaar werden ze knap zesde in de 1,55 m Grote Prijs van het CSI Valkenswaard, met alleen een tijdfout in de basisomloop.

Mel Thijssen en Kars Bonhof

Ook Mel Thijssen haalde de barrage van deze Grote Prijs. Met Imodo (v. Quasimodo Z) zette Thijssen een snelle barrage neer, maar onderweg viel helaas een balk. Haar prestatie was goed voor de elfde plaats in het eindklassement. Imodo liep in januari en februari succesvol mee in de tour van Vejer de la Frontera en had in maart een wedstrijdpauze. Gorla Minore is weer het eerste concours voor de KWPN ruin. Ook Kars Bonhof en Hernandez TN N.O.P. (v. Kannan) reden mee in de barrage. Zij raakten daar ook een balkje en klasseerden zich op plaats 15.

Uitslag

Bron: Horses.nl