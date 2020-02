Nieuwe troef voor Niels Bruynseels: Cornet Obolensky-dochter Frenchy VDS

Niels Bruynseels heeft een nieuwe troef toegevoegd aan zijn arsenaal van toppaarden. De Belg heeft nu de beschikking over Frenchy VDS (v.Cornet Obolensky) gefokt door B.J.M. Wezenberg. De tien-jarige Cornet Obolensky-dochter werd opgeleid door Vicky van de Poel tot op 1.55m-niveau.

Frenchy VDS begon haar internationale carrière met Vicky van de Poel eind 2016. Het koppel werd onder andere tweede in de 2* Grote Prijs van Lier en pakte een vierde prijs in de 2* GP van Mechelen. Dit weekend zal Niels Bruynseels in Lier aan de start verschijnen met Frenchy VDS en heeft de tienjarige merrie een mooie toekomst in het verschiet.

Bron: GrandPrixReplay/Horses.nl