Johnny Pals in top 10 GP Hubside

De 3* Grote Prijs van Hubside, St Tropez, werd zondagmiddag gewonnen door de Ierse ruiter Mark Mcauley, die met Grs Lady Amaro (v. Amaretto Darco) het laatste woord had. Thuisamazone Penelope Leprevost was tweede met Bingo del Tondou (v. Vigo d'Arsouilles), de derde plek ging naar Edward Levy en Uno de Cerisy (v. Open Up Semilly). Met twee springfouten in de barrage was plaats negen in het eindklassement van deze 1m55 proef voor Johnny Pals met Zarkava Hero Z (v. Calvaro Z).

Tien combinaties mochten naar de barrage in de Franse zon. Derde starter in die barrage was Nicolas Delmotte, die met de zwarte Ilex VP het eerste foutloos rondje neerzette. Hij werd direct ingehaald door zijn landgenote Penelope Leprevost, die de grote schimmel Bingo del Tondou met veel gemak door het parcours stuurde en maar liefst 1,3 seconde van Delmotte’s tijd afsnoepte. Daarna moest Frans Kampioen Edward Levy in de laatste lijn even corrigeren met Uno de Cerisy . Dat kwam hem duur te staan: hij was 0.09 seconden later binnen dan Leprevost.

Johnny Pals

Johnny Pals en Zarkava Hero Z (v. Calvaro Z) hadden een gevaarlijke touché op de witte steilsprong nummer drie, na een rollback, maar die balk bleef netjes liggen. Even later kwam de bruine merrie toch te vlak op de insprong van de combinatie en viel daarna ook de blauwe steilsprong nog. Pals had wel een snelle tijd, maar zijn acht strafpunten zetten hem terug naar plaats negen in het eindklassement. Het kan kennelijk niet elke week feest zijn: vorige week won het duo deze Grote Prijs. Na Pals kwam ook de Ier Billy Twomey foutloos rond, maar hij kon niet bij de toptijden komen met zijn gretige Diego del Caribe (v. Kannan).

Mcauley maakt het af

Mark Mcauley was de laatste starter met zijn grootramige vosmerrie Grs Lady Amaro. De Ier reed een perfecte draai naar hindernis drie en vervolgde met de ideale lijn naar hindernis vier. Mcauley reed geen decimeter teveel en kwam met veel souplesse en ritme schijnbaar moeiteloos in dik een seconde sneller dan Leprevost over de finish. Waarmee de hoofdprijs van 15.000 euro naar Ierland ging.

Uitslag

Bron: Horses.nl