Philippe Le Jeune niet langer bondscoach België, uitnodiging Marokkaanse koning als privétrainer

De KBRSF kondigt het vertrek van chef d’équipe van het springen Philippe Le Jeune aan. De ex-olympiër werkte de afgelopen jaren bij de federatie als chef d’équipe en selecteur voor de 3* wedstrijden senioren.

Le Jeune kreeg een mooie aanbieding uit Marokko, waar hij op vraag van de koning de ruiter Abdelkadir Ouaddar zal gaan trainen. “Het was geen makkelijke keuze,” aldus Philippe. “Alles liep zeer vlot met de Belgische 3* ruiters en ik had met allen een zeer goed contact. Maar toen de Marokkaanse koning me een contract aanbood tot de volgende Wereldspelen, kon ik dit echt niet weigeren.”

Philippe benadrukt dat hij in dienst zal staan als privé trainer en dat de fransman Marcel Delestre aanblijft als chef d’équipe van de Marokkaanse équipe. De Belgische federatie heeft nog geen vervanging en zegt opzoek te gaan naar een waardig vervanger.

Bron: KBRSF/Horses.nl