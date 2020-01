Piet Raijmakers Jr., Harrie Wiering, Nathalie van der Mei en Suus Kuyten in de prijzen in Lier

Dit weekend zijn een aantal Nederlanders naar het Belgische Lier afgereisd en boeken daar mooie resultaten. Op donderdag was er een compleet Nederlands podium bij de zevenjarigen met Piet Raijmakers Jr., Harrie Wiering en Nathalie van der Mei. Op vrijdag klonk het Wilhelmus bij de zevenjarigen wederom voor Raijmakers Jr., Nathalie van der Mei viel net naast het podium van het 1.40m en Suus Kuyten eindigde bij de beste acht in de 1.45m kwalificatie.

Bij de zevenjarigen voerde Piet Raijmakers Jr. donderdag de Nederlandse top drie aan met I’m Specialized Z (v.I’m Special de Muze) en Harrie Wiering en Nathalie van der Mei completeerden Raijmakers op het podium. Wiering reed Bandit GLN Z (v.Balou du Rouet) naar de tweede prijs en van der Mei eindigde met Irsina Blue (v.Zirocco Blue VDL) op een mooie derde plaats.

Dubbelslag voor Raijmakers

Ook op vrijdag was Raijmakers oppermachtig bij de zevenjarigen. De Nederlander pronkte bovenaan in de door het echtpaar Le Jeune gedomineerde top vijf. Wederom in het zadel van I’m Specialized Z klokte de Nederlander een tijd meer dan drie seconden sneller dan de nummer twee en pakte de overwinning. Lucia Le Jeune-Vizzini stuurde Carte Blanche A Z (v.Chiquitano Z) naar de tweede plaats en werd met Let’s Dance (v.Con Chello) vierde. Echtgenoot Philippe Le Jeune tekende met Home Made PL (v.Filou de Muze) voor de derde plaats en finishte met Home Run PL (v.Filou de Muze) als vijfde.

1.40m en 1.45m

In de 2* 1.40m rubriek van vrijdag viel de overwinning in de Ierse handen van Ivan Dalton. Dalton kwam met Devil D Z (v.Deauville van T&L) in 27.17 binnen en won. Nathalie van der Mei en de ruig en met overmacht springende Holy Moley (v.Verdi TN) kwamen door de finish in 28.80 en hiermee belandden de twee net naast het podium op de vierde plaats.

De hoofdrubriek op vrijdag, de 1.45m GP-kwalificatie, viel ten prooi aan ook een Ier; Jonathon Gordon pronkte met Dorotheental’s Classica (v.Classe VDL) bovenaan de uitslagenlijst. Suus Kuyten zette het beste Nederlandse resultaat neer. De amazone eindigde met Iron Man 111 (v.Chatman) na een foutloze ronde als achtste in de proef.

Bron: Horses.nl