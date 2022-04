Amber Fijen sterk in Arezzo met tweede plaats

Jamaica van 't Heike (v.Epleaser van 't Heike) werd door haar amazone Amber Fijen naar een fraaie tweede plaats gestuurd in het 1.45 parcours met barrage in Arezzo. De hoofdprijs van 2500 euro ging naar de Italiaan Antonio Maria Garofalo met Odense Odeveld (v.Diamant de Semilly). De derde prijs was weggelegd voor Filippo Marco Bologni met Quilazio (v.Quidam de Revel).