Bart van der Maat wint 1.40m Jumping de Achterhoek, Lars Kuster tweede

Vanmiddag stond het twee fasen parcours over een hoogte van 1.40m op het programma bij Jumping de Achterhoek. In het deelnemersveld van maar liefst 91 starts, ging de overwinning naar Bart van der Maat met Catch Twenty Two Vo Z (Catoki x Mr. Blue).

Van der Maat stuurde de hengst foutloos rond in een tijd van 16.51 seconden. Hiermee verwees hij Lars Kuster naar de tweede plaats. Hij stuurde Heaven of Romance (Andiamo x Touchdown) rond in 16.82 seconden. Lars Volmer maakte de top drie compleet. De Duitser klokte een tijd van 16.88 seconden met Luna Lovegood (Lord Pezi Junior x Cordalme Z).

Dijkman

Ook Berber Dijkman deed goede zaken in deze rubriek. Zij werd met Carturo 2 (Carrico x Canturo) vierde in een tijd van 17.06 seconden. Met Jokina (Chaqui Z x Indoctro) bleef zij eveneens foutloos en werd ze achtste.

Uitslag

Bron: Horses.nl