Chianti’s Champion verder onder Christian Kukuk

Het voormalig toppaard van Frank Schuttert Chianti's Champion (v. Champion du Lys) gaat zijn carrière voortzetten onder Christian Kukuk. Kukuk is verbonden aan de stal van Ludger Beerbaum.

Chianti’s Champion genoot zijn basisopleiding in Duitsland bij Franz Josef Krüer. In juni 2016 bracht Frank Schuttert de hengst voor het eerst uit op internationaal niveau, waarna in 2017 het duo in de Grote Prijs van Geesteren op 4* niveau een knappe derde plaats pakte. In 2018 kende Chianti’s Champion ook vele hoogtepunten, waaronder een vierde plaats in de GP van Amsterdam, de overwinning in de Grand Prix van Valkenswaard, een derde plaats in de Super Grand Prix van Praag en deelname aan de Wereldruiterspelen in Tryon. Ook 2019 begon uitmuntend voor Frank Schuttert en de hengst; in Doha sprong Chianti’s Champion naar een vierde plaats in de Grand Prix.

Moloney

Vorig jaar maart werd de hengst verkocht aan Team Harmony en de Ier Peter Moloney nam de teugels over. Op het EK in Rotterdam eindigde Chianti’s Champion onder Molony zevende met het Ierse team en 26e in het individuele klassement. In Rotterdam werd door Ierland nog geen ticket voor de Olympische Spelen in de wacht gesleept. Dit werd goed gemaakt in de Nations Cup finale van Barcelona waar het wel lukte om het ticket voor de Olympische Spelen te bemachtigen.

Kukuk

De hengst is nog steeds in eigendom van Team Harmoney, maar Christian Kukuk heeft plaats genomen in het zadel van Chianti’s Champion. In Riesenbeck heeft Kukuk gisteren de hengst al uitgebracht in de wedstrijdring. Dit leverde een ronde op zonder springfouten, maar wel twee tijdfouten.

Bron: Horses.nl/St. Georg