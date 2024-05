CSI2* Ermelo: 1,40m voor Kars Bonhof met Poker de Mariposa Tn

Kars Bonhof won vandaag de CSI2* 1,40m in Ermelo. Bonhof stuurde Poker de Mariposa Tn (v. Nabab de Reve) bijna anderhalve seconde sneller dan nummer twee Lucas Porter over de finish. Porter verstoorde hiermee het Nederlandse feestje van Sabrina van Rijswijk en en Dennis van den Brink die daardoor derde en vierde werden. De hengsten van Team Nijhof deden goede zaken want For Chacco Tn (v. For Pleasure) werd onder Marriët Smit-Hoekstra zesde. In totaal wisten maar liefst zes Nederlandse combinaties in de top tien te eindigen.

De laatste internationale rubriek in Ermelo was gelijk ook de hoogst genoteerde: een CSI2*-proef met winning round over een hoogte van 1,40m. De kwaliteit in Ermelo lag hoog want hoewel er 25 foutloze combinaties waren mochten er slechts 20 van start in de winning round wat betekende dan vijf van hen buiten de boot vielen. Van deze 20 was het Kars Bonhof die als winnaar over de finish kwam door Poker de Mariposa Tn in 42.35 seconden rond te sturen.

Sterk podium

Bonhof was met deze tijd duidelijk een klasse apart want de nummer twee had zo’n anderhalve seconde meer nodig om het parcours af te leggen. Hoewel Lucas Porter altijd snel is moest hij vandaag genoegen nemen met de tweede plaats. De Amerikaan stuurde Lingulio O (v. Singular Ls La Silla) in 43.75 seconden rond. Sabrina van Rijswijk was de snelste van de rest en legde met Mowgli van Polderzicht (v. Mosito van het Hellehof) beslag op de derde plaats. De Nederlandse amazone klokte 45.22 seconden.

Nederlandse top tien

Naast de overwinning van Kars Bonhof en de derde plaats van Sabrina van Rijswijk was er meer Nederlands succes in Ermelo. Dennis van de Brink was maar nipt langzamer dan van Rijswijk en werd met Jignipes Eickenrode (v. Zirocco Blue) in 45.51 seconde vierde. Marriët Smit- Hoekstra bezorgde Team Nijhof een tweede top tien klassering door For Chacco Tn in deze proef naar de zesde plaats te sturen. Verder wisten ook Monique Van den Broek, Patrick Lemmen en Fleur Holleman in de top tien te eindigen. Skye Morssinkhof schreef al twee rubrieken op haar naam en reed Oui Da D’Emma (v. Hunter’S Scendro) vandaag wederom in de prijzen. De combinatie werd twaalfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl