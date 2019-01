Duitse gouden onderscheiding voor Lars Nieberg

Olympisch kampioen in ruste, Lars Nieberg, werd afgelopen weekend op het CSI in Münster geëerd met een onderscheiding door de Duitse Hippische Bond. De erespeld, genaamd de gouden lauwerkrans, ging onder andere naar Nieberg omdat hij vorig jaar zijn vijftigste landenprijs voor Duitsland won.

De 55-jarige springruiter heeft een lange lijst met nationale en internationale successen op zijn naam staan. Zijn grootste successen waren dubbel Olympisch Duits teamgoud en teamgoud voor Duitsland op de wereldkampioenschappen in 1997 en 1998. Met zijn hengst For Pleasure en de Hannoveraanse-ruin Esprit behaalde Nieberg ook vele individuele successen. Zo werd hij Duits kampioen en tweede op de wereldkampioenschappen met For Pleasure.

Opvolging

Vorig jaar nam Nieberg afscheid van de springsport. Volgens hem was het een natuurlijk proces geweest en had hij in zijn hoofd al afscheid genomen van topsport. Zijn zonen Gerrit en Max volgen hun vader in zijn voetstappen, zij maakten beiden deel uit van het team dat de vijfstigste landenprijs voor Duitsland in de wacht sleepte.

Indrukwekkend

Voorzitter van het Duitse Olympische Springcomité, sprak vol bewondering over Nieberg. “Ik had het privilege om jou en je werk, je training voor paard en ruiter van dichtbij mee te maken. Ik ben er nog steeds van onder de indruk hoe jij vastberaden je doelen nastreeft tot je bereikt hebt wat je wilde bereiken. In zijn eigen speech bedankt de springruiter nadrukkelijk zijn echtgenote Gitta, die altijd zijn bedrijf in Münsterland aan het draaien hield.

Bron: St.-Georg/Horses.nl