Fleur Holleman zet succes voort en pakt overwinning 1,40 Drammen

Nadat Fleur Holleman vorige week deel uitmaakte van het winnende young riders-team in de landenwedstrijd van CSIO Zuidwolde, zette ze het succes vandaag voort op CSI Drammen. Met Cataque du Haut Breil (v. Conrad) sprong de 20-jarige amazone in het 1,40 m. over twee fasen naar de eerste plaats.

Van de 65 combinaties hielden er 16 de lei volledig schoon. Fleur Holleman klokte met Cataque du Haur Breil 32,18 en was daarmee de enige die onder de 33 seconden bleef. Pal Flam deed er met Evoila KVG Z (v. Edjaz van ’t Merelsnest) 33,22 seconden over en zorgde er zo voor dat de tweede prijs in eigen land bleef. De Deen Christian Jansen maakte de top drie compleet. Met Ca-Di DD (v. Carmargue) zette hij de klok stil op 33,70 seconden.

Finn Boerekamp

Voor Nederland eindigde ook Finn Boerekamp, die net als Fleur Holleman vorige deel in Zuidwolde deel uitmaakte van het winnende young riders-team, in de prijzen. Met Iceman Elrite (v. For Pleasure) sprong hij naar de tiende plek.

