Gerco Schröder sluit dag af met derde plek met Zaranza

Nadat Gerco Schröder eerder op de dag gisteren net buiten de top drie eindigde met Glock's Cognac Champblanc (v. Clearway) in de 1,50m-rubriek, sloot de ruiter de dag in Frankfurt af met een derde plaats met Glock's Zaranza (v. Karandasj) in de 1,45m-rubriek met barrage.

Schröder was met de bruine hengst, waarmee hij twee weken terug in Salzburg ook een top drie-klassering pakte in een 1,50m-rubriek, de enige Nederlander in de top tien van deze rubriek. Jens van Grunsven en Kim Emmen plaatsten zich beiden voor de barrage, maar bleven daarin niet foutloos.

Top drie

Charlotte Bettendorf ging er met Bellefleur PS Z (v. Berlin) met de overwinning vandoor. De Luxemburgse amazone kwam in 33,47 seconden foutloos aan de finish en verwees daarmee Hans-Dieter Dreher naar de tweede plaats. Dreher had voor deze rubriek Arko Junior (v. Arko) gezadeld en stuurde de negenjarige hengst rond in 34,96 seconden. Schröder kwam in 35,39 seconden aan de finish.

Uitslag

Bron: Horses.nl