Grand Prix maakt eerbetoon aan Carambole

Jarenlang sprong Carambole (v. Cassini I) op het allerhoogste en met zijn achttienjaar is de hengst nog steeds topfit. Tijdens het winnen van de Nations Cup finale afgelopen jaar maakte Greve al duidelijk hoe belangrijk Carambole voor hem is: “Carambole is het beste paard ooit, ik heb veel aan hem te danken en ik ben heel blij dat hij vandaag aan de hele wereld kon laten zien hoe goed hij is met zijn 17 jaar.” Ook op fokkerij gebied drukt de Keur-hengst nu zijn stempel. Grandprixmedias heeft een prachtig eerbetoon voor de hengst gemaakt waarbij Willem Greve vertelt over ‘zijn Carambole.’