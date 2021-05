Guy Williams grijpt zege in twee fasen 1,45m, Kim Emmen wordt zevende

De hoofdrubriek van de woensdag op CSI2* Bonheiden, een 1,45m over twee fasen, is gewonnen door Guy Williams. De Brit was met een nulrit met 24,31 seconden op de teller net te snel voor Mariano Martinez Bastida, die achthonderdste van een seconde tekort kwam voor de overwinning. Williams greep de zege met de Selle Français-gefokte hengst Rouge de Ravel (Ultimo van ter Moude x Quoulof Rouge).