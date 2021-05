Kim Emmen wederom tweede in Bonheiden

Kim Emmen is op dreef in Bonheiden. Vanavond behaalde de amazone met haar hengst Warrior's Glory (v. Warrior) de tweede plek in de 1.45m-rubriek na een strijd om de eerste plek. De Britse-ruiter Guy Williams wist de barrage 0,20 seconden sneller te rijden met zijn 16-jarige hengst Rouge de Ravel (v.Ultimo Van Ter Moude) en ging er met de eerste prijs vandoor.

Emmen behaalde gisteren met haar schimmel-merrie Cendrillon du Ruisseau Z (v.Calvaro Z) ook al de tweede plaats in de 1.35-rubriek in Bonheiden.

Lambrecht maakt top drie compleet

De derde plaats ging naar buurland België. Vincent Lambrecht stuurde zijn Verdi-nakomeling Catwalk Harry foutloos door het parcours. In een tijd van 37,10 seconden was de combinatie ruim anderhalve minuut langzamer dan Emmen. Begin van de maand behaalde de bruine-ruin van Lambrecht nog de tweede plaats in Opglabbeek.

Bron: Horses.nl