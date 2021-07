Leon Thijssen naar zege in CSI3* 1.45m

Gisteren won Leon Thijssen de CSI3* 1.45m. in Falsterbo met de 11-jarige KWPN’er Faithless MVDL (v. Ukato). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en noteerde de snelste tijd van 64,32 seconden. Hiermee was het paar 2 seconden sneller dan Stephanie Holmén met de 15-jarige Cardento-nakomeling Flip's Little Sparrow die op de tweede plaats eindigde.