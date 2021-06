Loewie Joppen wint vijf- en zesjarigen-rubriek De Peelbergen

De Zangersheide-goedgekeurde hengst Pallieter van de N Ranch (Cornet Obolensky x Toulon) heeft op De Peelbergen de vijf- en zesjarigen-rubriek gewonnen. Met Loewie Joppen in het zadel bleef hij in beide fasen foutloos en zette met 24,86 seconden een scherpe tijd op de teller. In een twee fasen-parcours over 1,35m waren er top vijf-klasseringen voor Gerben Morsink en Hendrik-Jan Schuttert.

In de Via Sana Prix kwamen ruim zeventig combinaties aan start, waarvan bijna veertig in beide fasen het scorebord op nul hielden. De overwinning kwam in handen van de Colombiaan Mauricio Ruiz (25,22), maar Morsink en Schuttert kwamen dicht bij hem in de buurt. Morsink finishte met Colina Z (C-Ingmar x Carthago) in 26,71 seconden en eindigde daarmee op de derde plaats, net voor Schuttert en Stakkaire Gold (Stakkato Gold x Voltaire).

Dubbel succes voor Loewie Joppen

Joppen deed bij de vijf- en zesjarigen niet alleen goede zaken met Pallieter van de N Ranch, maar ook met Piper van de Heffinck (Quick Star x Cabrio van de Heffinck). De Zangersheide-goedgekeurde hengst bleef dubbel nul. Met 26,65 seconden in de tweede fase was zijn rit goed voor de zesde plaats.

Uitslag twee fasen 1,35m.

Uitslag vijf- en zesjarigen.

Bron: Horses.nl