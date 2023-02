Maikel van der Vleuten tweede in hoofdnummer Lier

Maikel van der Vleuten was vandaag goed op dreef met Kamara van't Heike (Epleaser van T Heike x Carthago). In het hoofdnummer van CSI Lier, een 1,45 m direct op tijd, reed hij de schimmelmerrie in de snelle tijd van 63,94 seconden over de eindstreep en dat was goed voor de tweede plaats.

Eén ruiter was nog sneller dan Van der Vleuten. Dat was de Franse ruiter Edouard Coral die er met Dicaprio du Landin (v. Scendix) 63,18 seconden over deed en zo de overwinning opeiste. Antionio Marinas Soto maakte de top drie compleet. Met Mylord MW (v. Mylord Carthago) finishte de Spanjaard in 68,40 seconden.

Ook Van der Schans in de prijzen

Voor Nederland eindigde verder Wout-Jan van der Schans in de prijzen. Met A S Bombay (v. Diamant de Semilly) werd hij negende.

Uitslag

