Max Kühner kort na operatie weer op concours

Vijf weken na zijn schouderoperatie is Max Kühner weer in het zadel geklommen. Aangezien Kühners paarden gedurende zijn revalidatie door anderen zijn doorgetraind, heeft de ruiter besloten nu gelijk weer op concours te gaan.

“Het is nog best vroeg, dus ik moet gewoon proberen hoe het voelt”, vertelt Max Kühner die op CSI Knokke zijn wedstrijdrentree maakt. Daar brengt hij Vancouver Dreams (v. Valentino), Cornet Kalua (v. Cornet Obolensky), Alfa Jordan (v. Air Jordan) en zijn Tryon-troef Chardonnay (v. Clarimo Ask) aan de start.

Bron: Horses.nl/MaxKühner