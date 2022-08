Max Kühners Chardonnay met sportief pensioen

Max Kühner heeft op social media het sportieve pensioen van Chardonnay (Clarimo x Corrado I) aangekondigd. De zeventienjarige Holsteiner-hengst wordt vanaf nu volop ingezet voor de dekdienst. Op welk dekstation de schimmel ter beschikking komt, wil de ruiter naar eigen zeggen nog geheim houden.

Met ruiter en eigenaar Max Kühner bouwde Chardonnay een indrukwekkende erelijst op. Ze waren er in 2018 bij op de Wereldruiterspelen in Tryon en in 2019 op de Europese kampioenschappen in Rotterdam. Datzelfde jaar werden ze derde in de 1 miljoen dollar Grand Prix op Spruce Meadows. In 2020 liep Chardonnay geen internationale wedstrijden en vorig jaar reed Kühner hem slechts twee keer de piste binnen. Dit jaar liep de schimmel met Helmut Schönstetter twee weken op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera.

Bron: Horses.nl/Instagram Max Kühner