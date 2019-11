Nederlandse jeugd presteert, Logan Fiechter tweede in pony Grand Prix

Wie zijn de springkampioenen van de toekomst? Zijn dat Emma Bocken, Skye Morssinkhof en Logan Fiechter? Eén ding is zeker: ze reden zich zondagmiddag op Jumping de Achterhoek (opnieuw) in de picture bij de bondscoaches van de jeugdruiters. Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender werd afgelopen weekend overspoeld met jeugdtalenten en getrakteerd op prachtige Grote Prijzen.

De enige Nederlandse zege in een Grote Prijs was die van de veertienjarige Emma Bocken bij de Children. Een klasse die de Limburgse uitstekend ligt, want in april werd ze met de topmerrie Dagma al Nederlands kampioen en later in het seizoen wonnen ze teamgoud en individueel zilver op het EK. “Ik vind het wel jammer dat ik vanwege mijn leeftijd moet stoppen bij de Children, maar ik heb een heel mooi jaar gehad. Zo afsluiten is super!”

Duitse combinaties

Max Haunhorst en Johanna Beckmann, beide uit Duitsland, wonnen respectievelijk de 1.45m Grote Prijs voor U25 en de 1.40m Grote Prijs voor junioren. Skye Morssinkhof uit Hierden zat bij de junioren maar twee seconden van de zege af en werd derde op de geweldig springende Checkpoint Chacco (v. Chacco Blue). Er waren zelfs twee ruiters uit Oezbekistan om in de gaten te houden voor de toekomst.

Pony Grand Prix

Slotstuk op het sfeervolle concours was de spectaculaire pony Grand Prix. Zeven van de 34 finalisten kwamen terug voor de barrage van het 1.30/1.35m hoge parcours en daarin gebeurde er een hoop. De maximaal toegestane tijd bleek wel erg krap te staan. De voor oranje uitkomende Logan Fiechter (13) reed misschien wel de rit van zijn leven met Minerva for Play, maar kreeg toch twee strafpunten voor tijdsoverschrijding. Alleen Max Foley (15) op Valma de Fougnard hield de lei schoon en bewees weer eens hoe sterk de ponyruiters uit Ierland zijn. Zijn landgenoten Katie Power en Timmy Brennan werden derde en vierde met vier strafpunten. Lily Engelsman volgde als vijfde op Blackwoodland Rock.

Ware prof

“Heel blij ben ik hiermee”, vertelt Logan Fiechter, die het hele weekend als een ware prof met zijn pony’s in de weer was. “Vorig jaar reed ik voor het eerst mee op Jumping de Achterhoek en won ik een 1.15m proef bij de pony’s. Ondertussen heb ik twee andere pony’s gekregen, ben ik aan de KNHS-Luzac jeugdcompetitie gaan meedoen en heb ik van de zomer twee landenwedstrijden mogen rijden. In een Grote Prijs staat het vaak nog een slagje hoger en ik wilde me hier bewijzen dat ik dat ook kan. Met barrage is ook wel heel leuk.”

A-kader

Ondanks dat Fiechter nog maar dertien is en pas sinds 2,5 jaar rijdt, is hij al heel serieus met de sport bezig. “Ik hoop dat ik volgend jaar in het A-kader kom. Ik heb inmiddels vijf pony’s en krijg thuisschool. Dan krijg ik thuis twaalf uur in de week les van een docent en kan ik de rest van de tijd aan de pony’s besteden. Dat gaat goed. Het zijn maar een paar uurtjes school per dag, dat is zo voorbij. Ik wil net als mijn familie paardenhandelaar worden, maar dan in het springen.”

Geen piaffe

Logan’s ouders Dirk en Yvonne Fiechter zijn zelf dressuurruiters en verkopen dressuurpaarden over de hele wereld. Toch krijgt Logan geen les van zijn moeder. Dus zij mag de pony niet leren piafferen? “Zeker weten dat dat niet gaat gebeuren”, reageert hij ad rem met een glimlach. “Teun van den Broek helpt me overal mee in de trainingen.”

Week 2

Het team van Jumping de Achterhoek richt zich inmiddels op de komende week. Op maandagavond vanaf 17.00 uur staat de hengstencompetitie op het programma. Van woensdag tot en met zondag zijn er CSI1* en CSI2* springwedstrijden met tussendoor landelijke finales om de Achterhoek Anemone Horse Trucks Bokaal (pony’s) en de GMB competitie voor jonge springpaarden. De kindermiddag en grote feestavond staan op zaterdag gepland. Op zondag is er een show voordat de 1.45m Grote Prijs om 15.00 uur begint.

Klik hier voor meer informatie

Bron: Persbericht