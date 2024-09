Nederlandse Junioren houden teller op nul in eerste ronde Nations Cup finale

Deze week worden in Lier de finales van de landenwedstrijden voor de jeugd verreden. Zojuist presteerden de junioren onder leiding van Edwin Hoogenraat ijzersterk in de eerste kwalificatieronde door de teller op nul te houden. Ook Tsjechië, Zweden, Ierland en België wisten de eerste omloop zonder springfouten door te komen. Morgen staat de tweede kwalificatieproef op het programma.

De regerend Nederlands kampioen, Thijmen Vos, noteerde voor Nederland als eerste starter meteen een foutloze rit in het zadel van Cadillac Z (v. Carrera VDL). Voor Yoni van Santvoort en Kathleen S (v. Eldorado van de Zeshoek) was er helaas een val, waardoor de druk voor de nog komende teamleden Nick Nanning en Yves Willems toenam. Beide wisten echter het hoofd koel te houden en lieten met respectievelijk Horse Gym’s Classina (v. Casalito) en Highway (v. Tangelo van de Zuuthoeve) alle balken in de lepels liggen.

Uitslag

Bron: Horses.nl