Net geen winst voor Ehning en Funky Fred

Marcus Ehning zette gisteren met Funky Fred (v. For Pleasure) in de 1,50m-rubire in St. Tropez een foutloze ronde neer met een tijd, waar veel andere ruiters zich op stukbeten Alleen de thuisrijdende Marc Dilasser slaagde er in om nog sneller aan de finish te zijn en verwees daarmee Ehning naar de tweede plek.

Ehning stuurde de vijftienjarige hengst foutloos rond in de hoofdrubriek van de zaterdag en kwam in 61,33 seconden aan de finish. Het was de derde dag op rij dat het duo foutloos bleef en het leek er lange tijd op dat deze tijd niet te kloppen was, maar Dilasser was uiteindelijk met Cliffton Belesbat (v. Clinton) nog sneller. De Franse ruiter was met de KWPN’er de enige, die onder de 61 seconden dook en klokte af op 60,49 seconden.

Blij

Winnen is altijd leuk natuurlijk, maar Dilasser was extra blij gisteren. “Een rubriek op tijd winnen van ‘centaur’ Marcus Ehning, dat is echt gewéldig”, liet de ruiter na afloop weten aan St-Georg.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ST-Georg