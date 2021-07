Niels Tacken wint Medium Tour finale met zevenmijlspassen

“Dat had ik niet verwacht’, reageert Niels Tacken na zijn overwinning in de Medium Tour finale in de Peelbergen met Cordis Totalis Z (v. Comilfo Plus Z). De Limburger hield Duitser Tom Sanders goed op afstand, die op zijn beurt op de hielen gezeten werd in de 1.40m/1.45m proef door de uiteindelijke nummer drie, Neder-Mexicaan Ernesto Canseco.

In de basisomloop kwamen 46 combinaties aan zet. In het aardig technisch gebouwde parcours vielen overal balken, maar vooral de driesprong bleek een flinke scherprechter. Slechts zes duo’s hielden de teller op nul.

Zevenmijlspassen

Na een balkenregen door de eerste combinatie in de barrage was het de beurt aan Niels Tacken. De ruiter uit Meterik wist de zevenmijlspassen van de pas achtjarige Cordis Totalis Z in zijn voordeel te laten werken en stevende onder het toeziend oog van de fokker van zijn paard door de finishlijn in 43,48 seconden.

“Ik had het geluk dat de laatste twee lijnen wat langer waren en we goed snelheid konden maken. Dit paard meet al gauw 1.80m hoog en is daarmee niet precies de snelste. Nu kon ik goed gebruik maken van zijn grote galop”, aldus de winnaar die de grote ruin al sinds zijn vierde onder het zadel heeft.

Niet verwacht

Tacken won niet alleen de proef, maar ook een Longines horloge aangeboden door de rubrieksponsor. “Ik had niet verwacht dat we zouden winnen omdat dit paard pas voor de tweede keer internationaal 1.45m loopt. Hij is ondanks zijn formaat wel aardig flexibel en hij heeft veel kwaliteit, maar het moet in een barrage allemaal maar net meezitten.”

Overige ritten

Neder-Mexicaan Ernesto Canseco deed vervolgens een gedegen poging de winst te bemachtigen met Gullit Hbc. De compacte hengst van Cantos liep een mooi vloeiende barrage, maar kon niet tippen aan de tijd van Tacken. In 44,90 seconden werd de ruiter van Celebrity Stables derde. Het was nog even spannend toen Tom Sanders van leer trok met Keine Kleine (v. Kardinal), maar de Duitser kwam eveneens tijd tekort en werd in 44,30 tweede.

Zowel Anna Maria Kuhlmann (DUI) met Corsica de Greenbay Z als Nederlander Logan Fiechter met Sam vd Tojopehoeve Z kregen onderweg een balk aan de benen en bleven zodoende respectievelijk steken op de vierde en vijfde plaats.

Klik hier voor alle uitslagen.