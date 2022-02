Philipp Weishaupt wint 5*-GP Wellington met Coby: ‘Het voelt bijna als thuis rijden hier’

Philipp Weishaupt ging er afgelopen nacht met de overwinning vandoor in de met 406.000 dollar gedoteerde Grand Prix in Wellington. De Duitse ruiter stuurde Coby (v. Contagio) in 40,96 seconden foutloos rond in de barrage en verwees daarmee Conor Swail, die op dat moment aan de leiding ging naar de tweede plaats. Daniel Deusser was met Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve) verreweg het snelst in de barrage, maar kreeg op de allerlaatste hindernis een balk en werd uiteindelijk vijfde.

“Ik weet hoe snel mijn paard is en door ervaring weet ik hoe hard ik moet rijden om de tijd te kunnen kloppen”, vertelde Weishaupt na zijn winnende rit. “Maar daar moet ik wel bij zeggen dat we geluk hebben dat Daniel een fout had, anders was het voor ons allemaal ‘game over’ geweest.”

‘Als thuis’

Voor Weishaupt was het de eerste keer dat hij in Wellington in de 5*-competitie deelnam. “Het voelt bijna als thuis rijden hier”, aldus Weishaupt. “Ik heb het gevoel dat al mijn collega’s uit Europa nu ook hier zijn, en het is zeker niet gemakkelijker om hier te winnen dan thuis. We hebben vanavond ongelooflijke sport gezien en de sfeer hier is adembenemend. Je voelt de hele menigte achter je en wat die menigte hier speciaal maakt, is dat ze allemaal heel erg meeleven. Ze roepen soms ‘ho, ho,’ omdat ze een afstand zien voordat je het zelf in de gaten hebt. Het is echt leuk om hier te rijden en zo’n menigte achter je te hebben.”

Top drie

Swail eindigde op de tweede plaats met Count Me In (v. Count Grannus) en werd op de voet gevolgd door Brian Moggre met Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky). “Wat een geweldige manier om het seizoen te beginnen voor ons”, aldus de twintigjarige Moggre, die Balou voor het eerst sinds afgelopen najaar weer uitbracht in een 5*-rubriek. “Ik wist niet helemaal zeker hoe het zou gaan vandaag na zo’n lange pauze, maar het voelde fantastisch, dus ik vond dat ik er net zo goed echt voor kon gaan in de barrage.”

Uitslag

Bron: PBIEC