Pim Mulder naar overwinning in jonge paarden-rubriek

Pim Mulder pakte vanmorgen met de 6-jarige KWPN'er Jacky de winst in de rubriek voor 5- en 6-jarige paarden. Jacky is een dochter van de hengst Tinka's Boy, die in 2004 met Markus Fuchs deelnam aan de Olympische Spelen in Athene. Mulder reed met het fokproduct van J. Wassenaar een foutloze ronde en bleef met een tijd van 58,32 seconden alle concurrentie voor.

De moeder van Jacky was ook succesvol in de springsport. De 23-jarige merrie Mona Lisa XV werd in 2013 uitgebracht op 1.40m-niveau door de Nederlandse amazone Reinske Wassenaar.

Tweede plaats voor België

De Belg Bart Anthonissen was 0,42 seconden te langzaam voor de zege en eindigde met de 6-jarige vosruin Orange Juice Castanoo (v. Apple Juice) op de tweede plaats. De combinatie raakte het hout niet aan en reed het parcours rond in 58,74 seconden.

De Laat derde

De Belgische springamazone Caroline de Laat maakte het podium compleet met de merrie Etna Du Chateau. De Laat bleef met de 6-jarige Quaprice Bois Margot-dochter foutloos en haalde de eindstreep in een tijd van 59,28 seconden.

Vijf Nederlanders in top tien

In de top tien eindigden maar liefst 5 Nederlanders. Rink-Jan Dijkstra finishte met Just Chestnut (v. VDL Harley) in een tijd van 59,42 seconden en eindigde daarmee net achter De Laat. Ook de zevende plaats was voor Dijkstra. Hij behaalde deze plaats met de ruin Jarizona Van De Muggenhoek (v. Arizona). Meike Zwartjens zadelde de merrie Twindam Z (v. Twister de la Pomme) en reed haar in 62,71 seconden naar de negende plek. Micky Morssinkhof was slechts 0,11 seconden langzamer dan Zwartjens en maakte daarmee met Juanito Van De Zeilhoek (v. Otello de Villeneuve) de top tien compleet.

Bron: Horses.nl