Rode cijfers voor Jan Tops’ JT Sports in 2022: nettoverlies van 6,4 miljoen

Quotenet meldt dat JT Sports Holding BV, het moederbedrijf van Jan Tops' concoursen (Global Champions Tour en League, CH Valkenswaard en Tops Equestrian Events) in 2022 rode cijfers draaide. In de slotbalans van dat jaar prijkt een negatief vermogen van bijna 15 miljoen euro. Ook bedroeg het nettoverlies 6,4 miljoen euro. De grote verliezen komen met name door een groot verlies aan inkomsten, zo blijkt uit de jaarrekening die onlangs is gedeponeerd bij de KvK.

JT Sports boekte over 2022 maar 1,3 miljoen omzet, ruim zeven miljoen minder dan het voorgaande jaar. Quotenet vroeg herhaaldelijk om uitleg over de terugloop van inkomsten, maar die vragen bleven onbeantwoord. Ook de redactie van Horses zocht contact met Tops-directeur Fred van Lierop, zonder resultaat.

Negatieve operationele kasstroom

In de paragraaf die de levensvatbaarheid van het bedrijf behandelt, blijkt ook dat sprake is van ‘een negatieve operationele kasstroom’. Dat is doorgaans een erg slecht teken voor een onderneming. Het betekent dat normale bedrijfsactiviteiten in een jaar meer geld kosten dan ze opleveren.

Bron: Quotenet