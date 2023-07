Ruiters staken wegens schandelijke eisen van organisatie CSI Moerzeke

De eerste editie van het CSI4 concours werd afgelopen week in Moerzeke gehouden. Met heel veel bombarie werd dit concours, dat verreden werd op de accommodatie van Sea Coast Stables, aangekondigd als hét evenement van het jaar. Dat er over het evenement nog heel lang gesproken gaat worden dat is nu wel zeker, of dat ook de gesprekken zijn die de organisatoren van het concours voor ogen hadden is zeer te betwijfelen.

Nadat diverse klachten van verschillende deelnemers aan het concours in de Belgische stad de redactie van Horses bereikte besloten we daar nader onderzoek naar te doen.

Compleet losgeslagen van het volk

Wat de organisatie van het concours in Moerzeke bezielde zal wel altijd een raadsel blijven maar dat ze het voor elkaar kregen dat alle deelnemers zaterdag weigerden om nog verder deel te nemen aan het concours vanwege de krankzinnige financiële eisen die het concours stelde is een feit. Hetgeen de organisatie deed was gelijk aan tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen.

Sowieso was al duidelijk dat in de organisatie van dat concours alleen maar elite zit die zulke grote bedragen verdient blijkbaar dat ze prijzen van 13,50 euro voor een bakje friet en 5 euro voor een mini flesje bronwater de normaalste zaak van de wereld vonden. Dat er dus nagenoeg geen publiek kwam was te voorspellen als daarbij het goedkoopste kaartje 20 euro is. Gezellig met het gezin naar een rubriek springen kijken kost bij de vrienden van Sea Coast Stables minstens 100 euro want er moet ook nog geparkeerd worden. Gegeten en gedronken is er dan nog steeds niets maar met dat soort prijzen liep het dan ook geen storm voor de frietkraam en was je vlug aan de beurt zonder te hoeven wachten.

Het kost dan wel een berg maar dan krijg je ook niks

Het begon bij de organisatie die als donderslag bij heldere hemel tijdens het concours verzon dat de deelnemers buiten de reguliere kosten, die toch al huizenhoog waren, een extra 350 euro exclusief btw in rekening werd gebracht voor ieder paard dat deelnam wegens…….het eten van gras en het lopen erop door de paarden!

Soms is de realiteit komischer dan de beste grap. Het zou dan ook hartelijk om te lachen zijn geweest ware het niet dat de organisatie het serieus bedoelde. Toen de deelnemers hier lucht van kregen zijn ze zaterdag te voet de ring ingegaan en hebben duidelijk gemaakt dat ze hun paarden zouden opladen en naar huis zouden gaan als die belachelijke 350 euro voor het gras-regel niet van tafel zou gaan. Nergens in het vraagprogramma stond dat vermeld en dus niemand van de deelnemers had met die extra bijdrage ingestemd, en de FEI al helemaal niet.

Ruim 1000 euro per paard

Het totale inschrijfgeld, inclusief de 250 euro voor het parkeren van de vrachtwagen en de 100 euro om aan te sluiten op de groene stroomvoorziening, kwam op ruim 1200 euro, exclusief btw. Daar zou dan de grasbijdrage van 350 euro exclusief btw nog bovenop komen. Best duur, zou je zeggen, maar aangezien het werd aangeprezen als hét hippisch festijn van het jaar zal het prijzengeld dan ook wel heel hoog zijn geweest. Niet dus. Het prijzengeld was zelfs maar net genoeg om zich als CSI4* te mogen adverteren, een paar duizend euro minder en het concours was verplicht geweest zich CSI3* te noemen.

Sponsoren morren ook

Het waren niet alleen de ruiters die klachten hadden over het financieel beleid van de organisatie, de sponsoren die allen tussen de 7.000 en 11.000 euro hadden betaald mochten niet aan hun tafeltjes plaatsnemen als ze niet 300 euro de man zouden uitgeven aan eten en drinken terwijl ze zaten. Het gros van de sponsoren verkoos daarop uit protest plaats te nemen op de gewone tribunes. Dit is dus het gevolg van organisaties die geen wedstrijden organiseren om de sport te dienen maar louter en alleen zichzelf en het zien als een extra businessmodel.

“Gudrun Patteet had beter moeten weten”

De Belgische topamazone Gudrun Patteet is ere-voorzitter van de organisatie en juist zij had direct tegen de organisatie moeten zeggen dat wat ze van plan waren echt niet zou kunnen. Dat daarmee het beeld van de hippische sport als speeltje voor louter de rijken alleen maar bevestigd wordt met zulke abnormale prijzen voor consumpties en gras.

“Gudrun is nota bene een collega van ons, zij was de aangewezene om er binnen het bestuur iets van te zeggen. Maar Gudrun zei alleen achteraf dat ze het niet eens was met het bestuur. Maar dat is gratuiete onzin want als je zelf in het bestuur zit wist je dit al eerder dan vandaag”, zei een deelnemer tegen ons. Een ander zei “Als dit volgend jaar nog zo is dan komen wij hier met onze paarden niet meer terug want dit heeft niets meer met redelijke kosten te maken, dit is het uitmelken van deelnemers omdat je zeer waarschijnlijk je begroting niet op orde hebt.”

