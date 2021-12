Sanne Thijssen niet bij te houden in 1,55 m Geneve

Op onnavolgbare wijze pakte Sanne Thijssen in Geneve met haar wonderhengst Con Quidam RB (v.Quinar) de overwinning in het klassiek op tijd met een hoogte van 1,55 m. Tweede werd de voor een thuispubliek rijdende Martin Fuchs met de bijzonder goed springende Conner Jei (v.Connor 48). Als derde eindigde de Belg Gregory Whatelet met Faut-il Des 7 Vallons (v.Comme Il Faut 5).

Op het moment dat Thijssen als 31ste van de 47 deelnemers de piste binnenreed stond de Braziliaan Mario Modolo Zanotelli aan de leiding met een tijd van 69,89 seconden. Als Sanne de rit rijdt die ze in gedachten heeft dan zijn er maar heel weinig ruiters ter wereld die aan haar snelheid kunnen tippen. Dit was zo’n rit. In een hoog tempo maar nergens over de kop gejaagd en korte wendingen waar ze constant haar eerste afstand kon pakken, kwam ze over de finish in 64,82 seconden!

Het publiek wist dat ze iets bijzonders had gezien en stond op de banken toen ze door de finish kwam. Met haar overwinning kon ze ruim 25.000 euro bij haar winsom bijschrijven.

Diverse combinatie’s deden na haar nog een dappere poging maar niemand kon ook maar in de buurt komen van de tijd die Sanne Thijssen had neergezet. Martin Fuchs werd tweede op grote afstand en moest 4 seconden toegeven.

Jochems en Smolders

Kevin Jochems en Quatinka (v.FRH Quaid) gingen als tweede combinatie van start en behaalden een eindtijd van 73,20 seconden en mochten daarvoor de negende prijs in ontvangst nemen.

Bingo Du Parc (v.Mylord Carthago HN) kreeg al vroeg in het parcours een springfout waarop Harrie Smolders rustig naar de finish reed en 23ste werd.



Uitslag

Bron: Horses.nl