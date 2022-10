Shane Breen wint HOYS Grand Prix met Quick Star-zoon

Shane Breen heeft afgelopen weekend de Grand Prix op de Horse of the Year Show gewonnen met de Selle Français-hengst Cuick Star Kervec (Quick Star x Diamant de Semilly). In de 3* Grand Prix over 1,60m versloeg Breen routinier John Whitaker met negentien honderdste van een seconde. De Ierse ruiter kocht de tienjarige hengst als jaarling. "Ik heb nog niet eerder in mijn leven een paard met zoveel vermogen gereden", aldus Breen.

“Ik heb vaker geprobeerd de Derby te winnen en vanavond was dan ook erg speciaal”, vertelt Breen. “Het was pas de derde Grand Prix van Cuick Star Kervec en om dan hier de Horse of the Year Show te winnen is een fantastische prestatie. Hij heeft een enorme galop en zijn vermogen is ongelooflijk. Ik heb nog niet eerder in mijn leven een paard met zoveel vermogen gereden. Ik heb altijd gedacht dat dit paard een superster zou worden en ik denk dat dit de eerste van vele grote stappen is.”

Drie Whitakers in top vijf

Breen kreeg de nodige concurrentie van de familie Whitaker. John Whitaker finishte met Equine America Unick du Francport (v. Zandor Z) met 0/34,80 op de tweede plaats, vlak voor zijn neefje Jack met Equine America Valmy de la Lande (v. Mylord Carthago) met 0/35,66. Johns zoon Robert mocht de vijfde prijs in ontvangst nemen, met de KWPN’er Evert (v. Amadeus) kreeg hij 4 strafpunten in 33,67 seconden.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Horse Sport Ireland