Skye Morssinkhof slaat handen ineen met Steelhead Stables

De Nederlandse amazone Skye Morssinkhof gaat aan de slag bij het team van Brian Woldring-Walker, mede-eigenaar van Steelhead Stables. De twee kennen elkaar nog uit de tijd toen ze allebei bij Darragh Kenny's Oakland Stables werkzaam waren. Voor de MET II Tour Oliva in februari was Brian opzoek naar een ruiter om hem te vergezellen. Skye reed daar succesvol enkele van zijn paarden, wat nu uiteindelijk uitmondt in een nieuwe samenwerking.

Steelhead Stables, gelegen in de Veluwe, is een professionele springstal opgericht door Brian en José Woldring-Walker. Aan The Plaid Horse vertelt Brian: “Ik ben erg blij dat Skye weer bij me is. Ik ken Skye’s rijden, omdat ik haar een paar jaar heb getraind. Ik weet welke paarden bij haar passen en ben er buitengewoon zeker van dat deze stap haar zal helpen de doelen te bereiken die ze voor haar carrière heeft, evenals mijn toekomstplannen om onze operatie bij Steelhead Stables te laten groeien.”

‘Ervaring opdoen bij Senioren’

Skye Morssinkhof is zelf net zo enthousiast over de nieuwe stap in haar carrière: “Ik zat er al aan te denken om terug te verhuizen naar mijn thuisland, nadat ik de afgelopen jaren op verschillende stallen heb gewerkt. Nadat ik mijn gedachten met Brian had gedeeld, hebben we een nieuw concept ontwikkeld waarmee we mijn carrière verder kunnen ontwikkelen en zijn bedrijf als team efficiënter kunnen maken. Na geweldige jaren als Junior en Young Rider carrière, is de volgende stap voor mij om ervaring op te doen in de seniorencompetitie. De faciliteiten hier bij Steelhead Stables zijn geweldig en ik voel me nu al thuis.”

Bron: The Plaid Horse