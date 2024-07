Steve Guerdat wint Grote Prijs van Geesteren

Steve Guerdat heeft gisteren op CSI Twente zijn favorietenrol waargemaakt. De regerend Europees kampioen stuurde Looping Luna (v. Lord Fauntleroy) in de barrage naar de winnende tijd van 36,65 seconden en verwees Marriët Smit-Hoekstra en Duco Z (v. Dakar TN) naar een fantastische tweede plaats.

In et basisparcours van de hoofdrubriek over 1,55m hielden vijftien combinatie alle balken in de lepels. Steve Guerdat, die op vrijdag de eerste kwalificatie voor de Grote Prijs won, ging in de barrage als derde van start. Met een foutloze ronde in 36,65 seconden zette hij een scherpe tijd neer en bleef daarmee tot het einde aan toe aan de leiding. “Als je eerst een kwalificatie wint en dan ook nog de Grote Prijs kun je natuurlijk niet anders dan tevreden zijn. Looping Luna deed het fantastisch”, reageert de Zwitserse ruiter.

Medaille is het doel

Guerdat komt deze week aan de start op CHIO Aken en daarna gaat de reis naar de Olympische Spelen in Parijs. “Natuurlijk is het mijn doel daar een medaille te halen. Maar er zijn veel ruiters die dat ook willen. Ik kan alleen mijn stinkende best doen en me heel goed voorbereiden. De komende weken is het een kwestie van fijn slijpen. Hopelijk kan ik in Parijs het beste van mezelf laten zien”, aldus Guerdat.

Niet verwacht

Marriët Smit-Hoestra kon haar geluk niet op met de tweede plek tussen Steve Guerdat en Denis Lynch. Met de tienjarige Duco Z bleef ze in 37,75 seconden foutloos. “Dit had ik absoluut niet verwacht. Ik was al heel blij dat ik de drie ster mocht rijden, het is meestal al moeilijk daar tussen te komen”, reageert de amazone enthousiast. Smit-Hoekstra vertelt in de Paardenkrant van deze week meer over haar prestatie in Geesteren.

Vrieling vierde

De top drie werd compleet gemaakt door Lynch en Mr. Boombastic (v. Vigo Cece). Jur Vrieling eindigde daar net achter op de vierde plaats. Met Jourdain VDL (v. Zapatero) finishte hij in 0/39,58.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Persbericht