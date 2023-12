Van Rijswijk blijft Boerekamp nipt voor in 1.40m Deurne

Sabrina van Rijswijk reed zojuist naar de overwinning in het 1.40m-parcours over twee fasen in Deurne. Met de zevenjarige AES-hengst Mowgli van Polderzicht (v. Mosito van het Hellehof) liet ze alle balken in de lepels liggen en noteerde de winnende tijd van 27,89 seconden. De amazone brengt de bruine hengst sinds september 2022 op internationale wedstrijden uit. In juli was de combinatie ook al succesvol. In Zuidwolde behaalden ze de tweede plaats in het 1.30m over twee fasen.