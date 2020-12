Wedstrijdpensioen voor Forever d’Arco Ter Linden

Forever d'Arco Ter Linden (Darco x Tenor Manciais) gaat met wedstrijdpensioen, dat maakte de familie Philippaerts zaterdag bekend. De hengst, die ze samen met Frans Lens in hun bezit hebben, wordt voortaan volledig ingezet voor de dekdienst bij Stoeterij Ter Linden.



De hengst stond de afgelopen tien jaar bij de familie Philippaerts, waar Ludo, Nicola, Olivier, Thibault en Anthony hem allemaal reden. Met Nicola in het zadel won Forever d’Arco Ter Linden in 2014 met het Belgische team de Nations Cup in Rome. Het duo heeft ook top vijf-klasseringen behaald in Barcelona, Den Bosch, Hamburg, Sopot, Spruce Meadows, Toronto en Washington.



Niets dan goede herinneringen



“Hij was en is nog steeds een geweldig paard”, vertelt Nicola Philippaerts namens de familie op World of Showjumping. “In 2015 sprong ik mijn eerste foutloze ronde op de Wereldbeker in Mechelen met Forever d’Arco. Ik zal dat speciale moment nooit vergeten. We wonnen ook de Nations Cup van Rome, werden tweede in de Wereldbeker van Washington en vierde tijdens de Longines Global Tour in Hamburg. We reden ook de Wereldbekerfinale in Göteborg. Ik heb niets dan goede herinneringen aan Forever d’Arco en wens hem een lang en gelukkig leven. “



Net zijn vader



Forever d’Arco is een zoon van de hengst Darco, waarmee Ludo Philippaerts in 1992 deelnam aan de Olympische Spelen in Barcelona. “Forever d’Arco lijkt veel op zijn vader Darco”, aldus Ludo Philippaerts. “Een echte vechter tijdens de wedstrijden, hij altijd ging ervoor. Die positieve mindset die hij gemeen heeft met Darco is zijn beste eigenschap. Het is ook het enige paard dat we alle vijf hebben gereden. Afscheid nemen is nooit gemakkelijk, maar we weten dat hij teruggaat naar huis, waar hij zestien jaar geleden werd geboren en waar hij zijn genen verder door gaat geven aan de volgende generaties.”

Bron: WOSJ