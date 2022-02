Willem Greve schrijft 1.50 rubriek CSI4* Vejer de la frontera op naam

Met Highway M TN (v.Eldorado vd Zeshoek) was Willem Greve vanmiddag de snelste foutloze in het 1.50 springparcours direct op tijd. Tweede werd Ellen Whitaker met Spacecake (v.Stakkatol) die op haar beurt Cameron Hanley met ESI Toulouse voorbleef die derde werd.

Van de 90 deelnemers was Greve de beste in een tijd van 64.01 seconden en mocht daarvoor de eerste prijs van 6375 euro in ontvangst nemen. Ellen whitaker moest daar met haar 66.61 seconden veel op toegeven net als Hanley die op zijn beurt weer twee seconden langzamer was dan Whitaker.

Nederlanders

Na Willem Greve was Tom Martens met Iwan (v.Glasgow vh Merelsnest) de beste Nederlander met 4 strafpunten in het basisparcours en eindigde op 31ste plaats. Henk van de Pol kreeg ook maar een fout met zijn nieuwe aanwinst Cayenne de Clarence (v.Baloubet du Rouet) en werd 36ste.

Uitslag

Bron: Horses.nl