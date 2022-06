Wout-Jan van der Schans tweede in 1,45m direct op tijd CSIO3* Budapest

Wout-Jan van der Schans en de KWPN-goedgekeurde hengst For the Moment (Mr. Blue x Don Juan) zijn in Budapest tweede geworden in de 1,45m direct op tijd. Van der Schans hoefde alleen Sönke Aldinger voor zich te dulden. De Duitser was met de dertienjarige Marie Luise (v. Forsyth FRH) verreweg de snelste: met 62,47 seconden op de teller was hij bijna negen seconden sneller dan Van der Schans.