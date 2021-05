KNHS start met pilot Flex wedstrijden in het springen

Zodra het overheidsverbod op wedstrijden wordt opgeheven, start de KNHS met een nieuwe pilot voor de discipline springen, de zogenaamde Flex wedstrijden. Flex wedstrijden zijn springwedstrijden waar ruiters zelf mogen kiezen op welke hoogte ze starten. Deelname aan een Flex wedstrijd telt niet mee voor winstpunten, maar er wordt wel een klassement opgemaakt en prijzen uitgereikt.

De pilot loopt in principe tot 31 oktober en is onderdeel van het programma vernieuwing van de wedstrijdsport. Antoinet Berkhoff-Garrits, discipline specialist springen bij de KNHS licht toe: “We spelen met deze pilot in op de vraag van springruiters naar meer flexibiliteit in het starten. Vaak willen zij afhankelijk van de paarden die ze rijden en de ontwikkeling in de training zelf bepalen op welk niveau ze welk paard uitbrengen op een wedstrijd en mee rijden voor het klassement en de prijzen. In deze pilot maken we dat mogelijk. Er wordt geen startgerechtigheidscontrole uitgevoerd door de KNHS ten aanzien van de promotietabel. Wel zijn er bepaalde regels en voorwaarden om veiligheid en welzijn te waarborgen en wordt de rol van de KNHS-official op de wedstrijd nog belangrijker.”

Deelnemen aan Flexwedstrijden

Alle combinaties die in het bezit zijn van een reguliere startpas of startpas Flex kunnen deelnemen aan Flex wedstrijden. Een overzicht van Flex wedstrijden is te zijner tijd te vinden op de wedstrijdkalender in Mijn KNHS. Een startpas Flex is een combinatiegebonden startpas waarmee je in tegenstelling tot de reguliere startpas enkel deel kunt nemen aan Flex wedstrijden. Voor de eerste startpas Flex die wordt aanvraagt betaalt de ruiter/amazone eenmalig een bedrag. Daarna kunnen gedurende de pilot Flex wedstrijden, gratis en onbeperkt startpassen Flex onder de betreffende ruiter/amazone worden aangevraagd. Daarnaast wordt voor de combinaties met een startpas Flex per start een afdracht aan de KNHS betaald. Meer informatie over deelnemen aan Flex wedstrijden en de startpas Flex vind je hier.

Bron: KNHS