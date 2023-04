Nationale Grote Prijs van Deurne spectaculair naar Sanne Thijssen

De nationale Grote Prijs van Deurne over een parcours van 1.40m met barrage is een prooi geworden voor Sanne Thijssen met Clarima 6 (v.Clarimo) die in de barrage de zeven andere concurrenten de baas was. In 35.97 seconden wist het paar de barrage zonder fouten af te werken waarmee het 0.66 seconden sneller was dan Bas Moerings en Kivinia (v.I'm Special De Muze) die de tweede prijs claimden. De derde plek werd bezet door Harrie Smolders met Deesse de Kerglenn (v.Mylord Carthago) die 38.26 seconden liet noteren. De winnares keert huiswaarts met de eer en 2000 euro terwijl de nummers twee en drie respectievelijk 1500 en 1000 euro kregen voor hun prestatie.

Het was een zeer pittig parcours dat de 70 ruiters en amazones voorgeschoteld werd vanmiddag in de nationale Grote Prijs van Deurne en er waren er dan ook maar weinigen die het lukte om alles in de lepels te laten binnen de toegestane tijd.

Tijd belangrijke factor

Maar liefst zes combinaties liepen de barrage mis doordat ze ze de toegestane tijd minimaal overschreden en een strafpunt moesten noteren. Kim Emmen was van hen de snelste en werd zevende. Doron Kuipers mocht als achtste aanschuiven voor Loewie Joppen die negende werd. De top tien werd volgemaakt door Emma Augier de Moussac.

Barrage

Als eerste ging Harrie Smolders van start met zijn 10-jarige Deesse de Kerglenn. Deze merrie springt met veel gemak en voorzichtigheid en de tijd van 38.26 seconden was netjes vlug maar zeker niet onhaalbaar.

Hoe vlug die tijd van Smolders was zou al vlug op de proef worden gesteld door Sanne Thijssen. Zoals we van haar gewend zijn als het ergens om gaat reed ze haar barrage vlijmscherp met de fijn springende schimmel. Maar liefst ruim twee seconden haalde ze van de tijd van de leider af en daar kon de concurrentie het mee doen.

Maar wat die concurrentie ook probeerde, niemand kwam meer in de buurt van de winnende tijd. Tot Bas Moerings als laatste starter een goede poging deed maar op de streep toch 0.66 seconden tekort kwam voor de overwinning.

Big Boston valt op

Eric jr. van der Vleuten reed met Big Boston (v.Baloubet du Rouet) twee imponerende rondes en het gemak waarmee deze 9-jarige hengst springt doet vermoeden dat die nog wel wat meer in zijn mars heeft. Ook al timmert Eric jr (nog) niet zo hard aan de weg als zijn oudere broer en vader, dat neemt niet weg dat ook bij hem de appel niet ver van de boom gevallen is wat rijerij betreft. Het is niet makkelijk natuurlijk als je vader Eric van der Vleuten sr is en je broer Maikel van der Vleuten. Je moet dan onderhand drie keer Olympisch Kampioen zijn geweest wil dat opvallen in die familie. Met een fijne hand en goed gevoel voor afstand en snelheid gaf hij Big Boston alle kans om optimaal te springen en dat deed de grote bruine dan ook en behoorde bij de beste paarden van deze rubriek.

