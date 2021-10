Eric Lamaze en Hickstead in Canadese Sports Hall of Fame

Olympisch kampioenen Eric Lamaze en Hickstead (Hamlet x Ekstein) zijn met een virtuele ceremonie opgenomen in de Canadese Sports Hall of Fame. Lamaze en Hickstead zijn opgenomen onder de categorie 'team' en worden beschouwd als de beste combinatie van hun tijd. Het hoogtepunt van vele indrukwekkende prestaties is het winnen van individueel goud en teamzilver op de Olympische Spelen van 2008.

Daarnaast won de combinatie in 2010 individueel brons op de Wereldruiterspelen in Lexington, waar Hickstead de titel ‘Best Horse’ kreeg. Daarnaast wonnen ze teamzilver en individueel brons op de Pan American Games van 2007 en wonnen ze menige Grand Prix’. “Ik denk dat dit de grootste eer is die je van je land kan krijgen. Hickstead was geweldig, echt one-of-a-kind. We beschouwden het als een eer om Canada te mogen vertegenwoordigen. Het is welverdiend van zijn kant, ik reed gewoon mee”, vertelde Lamaze aan World of Showjumping.

