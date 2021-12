FEI legt drie springruiters schorsing van twee jaar op

Het FEI Tribunaal heeft de springruiters Sheikh Ali Al Thani, Bassem Mohammend en Mohamed Talaat een schorsing van twee jaar opgelegd. Sheikh Ali Al Thani en Bassem Mohammed, beide afkomstig uit Qatar, werden op de Olympische kwalificatie in Rabat (oktober 2019) positief getest op het gebruik van cannabis. Op de African Games in Rabat twee maanden daarvoor werd de Egyptische springruiter Mohamed Talaat eveneens positief test op de verboden stof Carboxy THC.

Alle drie de atleten ontkennen dat ze bewust cannabis hebben gerookt, geïnhaleerd of op een andere manier hebben geconsumeerd. Voor alle drie is de enige logische verklaring dat ze aan cannabis zijn blootgesteld tijdens hun bezoeken aan de Shisha-Bar van het hotel in Rabat. Omdat de ruiters geen verklaring konden afleggen, is de standaardsanctie voor gespecificeerde stoffen opgelegd.

Schorsing

De schorsing is met ingang van 17 juni 2021. Alle daarna behaalde resultaten worden geschrapt. Voor Mohamed Talaat vallen daar ook de door hem behaalde resultaten op de Olympische Spelen in Tokio onder, waardoor ook het Egyptische team is gediskwalificeerd. Naast zijn schorsing kreeg Talaat een dwangsom van 2.000 Zwitserse frank opgelegd.

De ruiters kunnen binnen 21 dagen na de uitspraak tegen de beslissing in beroep gaan bij het CAS.

Bron: Spring-Reiter