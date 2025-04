Film over het leven van Nick Skelton in de bioscoop

Vijf jaar geleden werd er al gesproken over een film over het fenomenale leven van Olympisch kampioen Nick Skelton. Zijn stiefzoon Bobby Kraut schreef vrijwel direct na de Olympische Spelen van Londen 2012 over de carrière van de Britse springruiter en had de ambities er een bioscoopfilm van te maken. Nu is die droom werkelijkheid geworden. 'Big Star: The Nick Skelton Story' zal binnenkort in de Londense bioscoop in première gaan en is daarna in heel Groot-Brittannië op het witte doek te zien.