Mogelijk film over Nick Skelton

Er komt mogelijk een film over het fenomenale leven van Olympisch kampioen Nick Skelton. Zijn stiefzoon Bobby Kraut schreef vrijwel direct na de Olympische Spelen van Londen 2012 over de carrière van de Britse springruiter en heeft ambities er een bioscoopfilm van te maken.

Alle ingrediënten voor een goed verhaal zijn aanwezig. Een geliefde ruiter met een geliefd paard, die moet en vastberadenheid toonden. De comeback van Skelton na zijn gebroken nek die eindigde met Olympisch goud. “Ik denk ik een goed verhaal heb. En dat geldt ook voor Big Star, hij stond geblesseerd langs de zijlijn, liep twee jaar lang vrijwel geen competities en de laatste wedstrijd die hij won, was de Grote Prijs van Aken 2013. Om daarna zo’n comeback te maken, is ook een goed verhaal”, vertelt Skelton.

Groen licht nodig

Bobby Kraut, de 21-jarige zoon van Skeltons partner Laura Kraut, heeft het verhaal opgepakt om er een scenario van te schrijven. Het enige wat nog nodig is, is groen licht van Hollywood om er een bioscoopfilm van te maken. “Bobby wil graag de filmindustrie in, dus schreef hij de film helemaal alleen, vrijwel direct na de Spelen. Hij heeft er tot dusver gewoon nog niets mee gedaan. Nu hebben we iemand nodig die beslist of er een documentaire of film van gemaakt kan worden.”

‘Echt leuk’

Volgens Skelton heeft de Amerikaanse acteur en filmproducent Robert Duvall het script gelezen en vond hij het ‘echt leuk’. Het script vertelt het verhaal van Skelton en eindigt met het goud op de Spelen in Londen.

