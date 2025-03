Tweede Kamer stemt voor vrijwilligersdruktoets: regeldruk ook in hippische sector verlaagd

Deze week heeft de Tweede Kamer het amendement van Inge van Dijk (CDA) aangenomen, waarmee regeldruk voortaan ook bij vrijwilligersorganisaties, zoals sportverenigingen, wordt getoetst. Dit betekent dat bij nieuwe wet- en regelgeving expliciet gekeken wordt naar de impact op de vrijwilligers in sportverenigingen. Dankzij de invoering van de vrijwilligersdruktoets wordt bijvoorbeeld voorkomen dat regels die oorspronkelijk voor bedrijven zijn bedoeld, onterecht ook voor sportverenigingen gaan gelden.

In de paardensport zetten vrijwilligers zich dagelijks in voor hun verenigingen. Zij zorgen ervoor dat de paardensport voor iedereen toegankelijk blijft. Helaas blijkt uit onderzoek dat veel van deze vrijwilligers te maken hebben met toegenomen regeldruk, waardoor ze te veel tijd kwijt zijn aan administratieve zaken.

Regeldruk verlagen

Regeldruk is een veelbesproken onderwerp binnen sportverenigingen. Veel verenigingen in Nederland ervaren de toenemende administratieve lasten. De regelgeving, bijvoorbeeld rondom privacywetgeving, veiligheidsmaatregelen of milieueisen, kan een aanzienlijke druk leggen op de vrijwilligers die hun taken naast hun werk en privéleven vervullen. Met de goedkeuring van de vrijwilligersdruktoets is er een belangrijke stap gezet om de administratieve lasten voor vrijwilligers in de paardensport te verlichten.

Permanente status

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR), dat verantwoordelijk is voor deze toetsing, krijgt bovendien een permanente status. Dit maakt het mogelijk om continu te monitoren en aanpassingen door te voeren die de regeldruk voor verenigingen verlagen, zodat vrijwilligers zich kunnen focussen op hun werk met de paarden en ruiters.

