Charlotte Dujardins Alive and Kicking verkocht aan Kristy en Rosalind Oatley

Charlotte Dujardin met Alive and Kicking Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Charlotte Dujardin heeft Alive and Kicking (v. All At Once) verkocht aan Kristy en Rosalind Oatley. Eurodressage bracht dat nieuws als eerste. De verkoop werd duidelijk door de overschrijving in de FEI Database op 14 april. Daarmee is ook meteen duidelijk waarom Dujardin zich afmeldde voor de Wereldbekerfinale, nadat ze eerder een een extra startplaats accepteerde.

