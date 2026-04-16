Subli Competitie gaat weer van start 

De Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden gaat weer van start. Op 26 mei staat de eerste selectiewedstrijd op het programma bij Manege de Prinsenstad in Delft. In deze toonaangevende competitie krijgen vier- en vijfjarige dressuurpaarden de kans om zich te meten met leeftijdsgenoten en hun talent te laten zien. De finale wordt traditiegetrouw verreden op het topconcours Jumping Amsterdam.

De Subli Competitie telt dit seizoen zes selectiewedstrijden – zowel indoor als outdoor – gevolgd door een halve finale. De competitie wordt afgesloten met de grote finale op Jumping Amsterdam. Alle wedstrijden worden verreden op toplocaties met hoogwaardige zandbodems. De Subli Competitie staat open voor paarden van alle stamboeken.

Kalender

26 mei – Prinsenstad Delft

29 juli – Nisse

29 augustus – Tolbert

5-6 september – Heeswijk

2 oktober – Varsseveld

7 november – Berkel-Enschot

Halve finale 13 december – Bunschoten (Stal Groenendaal)

Finale 28 januari 2027 – Jumping Amsterdam

Route naar halve finale en finale

Om in aanmerking te komen voor de halve finale dient een paard aan minimaal twee selectiewedstrijden deel te nemen, het maximale aantal selecties waaraan deelgenomen mag worden is drie. Voor plaatsing in de halve finale tellen de twee hoogste scores mee. De beste vijftien paarden per leeftijdscategorie worden uitgenodigd voor de halve finale in december. De top vijf hiervan kwalificeert zich voor de finale die traditiegetrouw verreden wordt op Jumping Amsterdam.

Meer informatie

Meer informatie en het reglement zijn te vinden op subli.nl/competitie