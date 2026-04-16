Subli Competitie gaat weer van start 

Kim Noordijk met Perfect Ritme in de finale van de Subli Cup.

De Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden gaat weer van start. Op 26 mei staat  de eerste selectiewedstrijd op het programma bij Manege de Prinsenstad in Delft. In  deze toonaangevende competitie krijgen vier- en vijfjarige dressuurpaarden de kans  om zich te meten met leeftijdsgenoten en hun talent te laten zien. De finale wordt  traditiegetrouw verreden op het topconcours Jumping Amsterdam. 

De Subli Competitie telt dit seizoen zes selectiewedstrijden – zowel indoor als outdoor – gevolgd door een halve finale. De competitie wordt afgesloten met de grote finale op Jumping Amsterdam. Alle wedstrijden worden verreden op toplocaties met hoogwaardige  zandbodems. De Subli Competitie staat open voor paarden van alle stamboeken. 

Kalender 

  • 26 mei – Prinsenstad Delft 
  • 29 juli – Nisse 
  • 29 augustus – Tolbert 
  • 5-6 september – Heeswijk 
  • 2 oktober – Varsseveld 
  • 7 november – Berkel-Enschot 

Halve finale 13 december – Bunschoten (Stal Groenendaal)  

Finale 28 januari 2027 – Jumping Amsterdam 

Phoebe Peters met McMary in de finale van de Subli Cup.

Route naar halve finale en finale

Om in aanmerking te komen voor de halve finale dient een paard aan minimaal twee  selectiewedstrijden deel te nemen, het maximale aantal selecties waaraan deelgenomen  mag worden is drie. Voor plaatsing in de halve finale tellen de twee hoogste scores mee.  De beste vijftien paarden per leeftijdscategorie worden uitgenodigd voor de halve finale in  december. De top vijf hiervan kwalificeert zich voor de finale die traditiegetrouw verreden  wordt op Jumping Amsterdam. 

Meer informatie 

Meer informatie en het reglement zijn te vinden op subli.nl/competitie  

Mogelijk ook interessant