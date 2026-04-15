Duitse familie Aarnink verliest zeven merries aan rhinopneumonie

Twee lokale Duitse dagbladen brengen deze week het verhaal van de Duitse familie Aarnink uit Nordhorn, net over de grens bij Oldenzaal. In februari en maart verloor de familie zeven merries aan de neurologische variant van rhinopneumonie, daarvan vier dragende merries.

Rick Helmink

Het drama van bij familie Aarnink, waar al 50 jaar paarden worden gefokt, begint eind januari. Een hengstveulen krijgt op de dag van geboorte koliek en wordt kort daarna naar de kliniek in Enschede gebracht. 6 februari komen merrie en veulen weer terug en lijkt alles in orde. Tien dagen later valt de moeder met neurologische symptomen op en moet op dezelfde dag nog ingeslapen worden.

Weer een week later wordt bij dertien paarden koorts gemeten en in februari verliest familie Aarnink nog zes paarden. Allemaal merries, vier daarvan dragend. “Dit is het ergste wat ik in al die jaren hier heb meegemaakt,” zegt de 74-jarige Heinrich Aarnink stellig. “Twee jaar geleden brandde ons huis af, maar dat was niets vergeleken met dit.”

